23:32 17 апреля 2017 4

17 апреля Евгений Куйвашев назначен врио свердловского губернатора. Как видят это событие в Москве? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральный центр уверен, что губернатор Свердловской области должен быть избран в острой конкурентной борьбе. Для победы в ней назначенному 17 апреля врио главы региона Евгению Куйвашева необходимо в срочном порядке решить несколько проблем и навязать конкурентам свою стратегию борьбы. Гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов рассказал «URA.RU», почему кампания не пойдет по ранее запланированному сценарию.

— Следит ли федеральный центр за кампанией по выборам губернатора Свердловской области и будет ли вмешиваться в ее ход?

— Москва несомненно будет оказывать значительное влияние на ход кампании в столь важном регионе, как Свердловская область, выполнять в ее ходе модерирующую роль. Но очевидно, что ее главным менеджером станет первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Он — высококомпетентный специалист, способный обеспечивать результаты выборов и политический контроль за ними.

— По данным источников «URA.RU», Тунгусов настаивает на максимальном снижении явки на губернаторских выборах, отсутствии в ходе кампании яркой информационной повестки, конфликтов и конкуренции. Считаете ли вы такую стратегию приемлемой?

Дмитрий Орлов мониторит политическую ситуацию в Свердловской области на протяжении многих лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Даже такому опытному игроку, как Тунгусов, нельзя действовать стереотипно. Ведь, например, ситуация в Екатеринбурге будет отличаться от ситуации в других муниципалитетах. На одних территориях нужно будет сделать ставку на низкую явку, на других — на дополнительную электоральную мобилизацию лояльных губернатору групп. Потребуется серьезный, сложноорганизованный политический менеджмент. Потребуются адресные послания для различных групп избирателей.

В целом по области референдумного сценария выборов, которого ждали некоторые коллеги, не будет. Рейтинг губернатора достаточен для старта кампании, но не является определяющим фактором, за счет которого можно выиграть кампанию. Нас ждут высококонкурентные выборы. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления о выдвижении, сделанные мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом и руководителем регионального отделения «Справедливой Росси» Александром Бурковым.

— Какая главная задача сейчас стоит перед командой Евгения Куйвашева?

— Для эффективного старта кампании ему предстоит согласовать внутриэлитные интересы. В ожидании подписания президентом РФ указа о назначении Куйвашева врио губернатора был сделан ряд шагов, которые многими были восприняты как фальстарт его команды. Это ослабило доверие к главе региона, породило неопределенность.

Поэтому, губернатору сегодня необходимо, прежде всего, заручиться поддержкой представителей муниципальных элит. Екатеринбург сегодня находится под его контролем. Главной проблемой является отсутствие контроля над Нижним Тагилом, ее необходимо решить. Необходимо согласовать интересы с [генеральным директором УГМК Андреем] Козицыным, [генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем] Чемезовым и его представителями в регионе, с целым рядом других бизнесменов.

— С какими рисками на старте кампании столкнется Евгений Куйвашев?

— Главный риск — затянуть начало кампании. Начало кампании будет жарким. Поэтому губернаторской команде нужно стартовать четко и быстро. Если упустить время, то образуется конкурентное поле, в котором кандидату будет трудно убедить всех в своем доминирующем статусе. Кандидату от «Единой России» нужно занять предвыборное поле первым и потом уже позволять или не позволять оппонентам «откусывать» от него какие-то кусочки. Необходимо выстроить в определенном порядке, в правильно логике и оперативно запустить технологические концепты, которые, судя по утечкам, у администрации уже разработаны.

Куйвашеву и его штабу нужно, конечно, предложить избирателям продуктивную и мощную стратегию, жестко сформулировать содержание кампании. Чтобы ни у кого не было сомнений, что именно он главный кандидат, на которого сделал ставку президент.