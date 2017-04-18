Проект партии власти вызвал самый масштабный городской спор в Кургане

20:35 18 апреля 2017 0

Территория вокруг нового памятника нуждается в благоустройстве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Миллионы рублей, которые выделит Кургану федеральный центр, активно делят горожане. Согласно проекту «Городская среда», назначение средств будет определено голосованием. Интерес беспрецедентен: мнение по резонансному вопросу высказало уже почти 20 тысяч человек. Фактически это каждый десятый житель города. Споры, где и что нужно строить, не затихают уже не первый месяц.

По проекту «Комфортная городская среда» (инициатор — «Единая Россия») в 2017 году Курган получит более 91,6 млн рублей, в том числе 60 миллионов — на благоустройство дворов, более 30 миллионов — на парки и скверы. На эти деньги можно будет благоустроить три-четыре объекта. Остальные обещают внести список и осуществить в ближайшие годы — программа рассчитана на пять лет. Однако не избалованные комфортом курганцы жаждут, чтобы именно их район уже в текущем году обзавелся красивым местом для прогулок и отдыха.

Любители скейтов сейчас облюбовали площадку у мэрии Кургана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Всего курганцами было заявлено более 20 проектов. Голоса за них собирают на сайте в мэрии, с помощью купонов, напечатанных в городской газете, а также по телефону горячей линии. Подвести итоги пообещали уже в среду, 19 апреля. Окончательные рекомендации даст общественный совет, в который войдут представители администрации города. Они оценят в том числе техническую сторону вопроса.

Пока проект скейт-парка ЦПКиО кажется наиболее вероятным для реализации, однако он же вызывает и больше всего споров. Недовольство горожане активно выплескивают в Сети. «Давайте вообще все в ЦПКиО перенесем, земли-то ведь совсем нет! А лучше — вырубим деревья и уберем клумбы! Места будет много-много! И отдадим его мотоциклистам. А мамочки с маленькими детьми да и вообще люди, которые хотят погулять и отдохнуть от шума, пусть привыкают! Или пусть гуляют с детьми вдоль дорог», — пишет жительница города под ником Марта. «Точно, давайте отремонтируем памятник или сквер и запретим молодежи там кататься на велосипедах, скейтах. Нечего им шуметь. Молодежь — и вдруг шуметь вздумала.

Пусть молодые убираются из нашего города», — парируют другие комментаторы.

Реконструкция требуется и набережной Тобола Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Члены Общественной палаты Кургана во вторник, 18 апреля, тоже вмешались в дискуссию. На заседании напоминают, что в Кургане уже существует проект по строительству спортивного комплекса, куда входит скейт-парк, — в Молодежном парке. Его готовит к воплощению областное управление спорта. Однако, как заметил руководитель городской Общественной палаты Виктор Серков, этот проект слишком дорогой. «Нам на него всех 30 миллионов рублей может не хватить», — оценил он. Поэтому общественники резонно заметили, что сегодняшние подростки могут состариться, пока он будет реализован. На всякий случай в Общественной палате решили не обозначать место строительства площадки, несмотря на то, что их заверили, что места она займет немного и вырубка деревьев в парке не потребуется.

Еще одно из мест, которое практически не вызвало возражений — это площадка у недавно установленного и еще не открытого памятника Тимофею Невежину на привокзальной площади. «Лицо города» нужно облагородить, согласились общественники. Также в качестве приоритетных были названы скверы с уже готовой проектной документацией — Бошняковский и у памятника Пичугину.

Сквер у памятника воинам-интернационалистам реконструировать рано Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Неоднозначную оценку вызвал проект благоустройства сквера «Царево Городище» в поселке Энергетиков. Городские активисты посчитали, что этот объект находится на отшибе и пока не пользуется популярностью у горожан. Ратовали и за интересы жителей отдаленных районов. В итоге в список был включен сквер у памятника Мальцеву в Заозерном, а также сквер в Рябково.

Уже в финале обсуждения депутат городской Думы Игорь Прозоров обмолвился, что минстрой выразил пожелание, чтобы в список объектов вошел один знаковый объект, стоимость которого в условиях Кургана должна составлять около 12 млн рублей. «У нас один такой объект — мемориал воинам-интернационалистам», — отметил депутат. Виктор Серков возразил, что этот комплекс нельзя рассматривать, пока не будет готов проект здания, которое будет возведено на месте кинотеатра «Звездный».

Председатель Общественной палаты призвал не затягивать с обсуждением проектов и в кратчайшие сроки приступить к реализации, поскольку предстоит еще провести аукционы и выбрать подрядчиков. Кроме того, Виктор Серков предложил составить план на оставшиеся четыре года и внести в него оставшиеся проекты. «Это не догма — мы всегда можем внести изменения», — отметил он.