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В Екатеринбурге геям запретили вход в магазин 7. Поклонскую обвинили в безделье

Поклонскую обвинили в безделье 8. Матерей-одиночек лишили пособий на "нагулянных детей" 00:05 19 апреля 2017 0 Почему только КПРФ может сорвать отчет Медведева? Внутри партии колоссальный раскол: Зюганов хочет уйти по-хорошему Айсель Герейханова © Служба новостей «URA.Ru» Коммунисты решают, кто от партии может пойти на президентские выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интрига среды — испортит ли КПРФ выступление премьера России Дмитрия Медведева вопросами о расследовании Алексея Навального. Это ожидание неслучайно: с начала года КПРФ заняла позицию, беспрецедентную для современной российской парламентской партии. Активисты поддерживают дальнобойщиков, протестующих против «Платона», захватывают акции памяти под свои мероприятия и первыми публично обсуждают инициативы несистемных оппозиционеров. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин считается лоббистом протестной повестки партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партийцы почувствовали, что теряют свое положение в политической системе, и внутри партии развернулась борьба за влияние, а в перспективе и за пост лидера КПРФ, знает собеседник агентства в парламенте. Вопрос о том, будет ли 72-летний Геннадий Зюганов выдвигать свою кандидатуру в 2018 году, еще не решен: сейчас в партии идет аппаратная борьба за право представить альтернативные варианты и провести политический ребрендинг КПРФ. Источники «URA.RU» в партии рассказывают, что вокруг секретаря центрального комитета партии 58-летнего Сергея Обухова и депутата Госдумы 62-летнего Валерия Рашкина сформировалась коалиция, члены которой лоббируют радикально-оппозиционную повестку для КПРФ. Один из участников этой группы считает, что если коммунисты не начнут ужесточать свою риторику, то после президентских выборов они могут перестать существовать как партия. «Мы видим, как уличные протесты и наши социально-экономические лозунги перехватывает Алексей Навальный. ЛДПР активно работает с молодежью. А мы, КПРФ, превращаемся в беззубых ворчливых стариков. Геннадий Зюганов сейчас не способен отвечать на эти вызовы, он занял слишком компромиссную позицию по отношению к власти. Если в 2018 году Геннадий Андреевич [Зюганов] пойдет на президентские выборы и проиграет при этом Жириновскому, то это будет приговором для партии. Нам, очевидно, уже сейчас нужна новая партийная звезда», — говорит источник. Руководитель центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) Николая Миронов считает, что это может быть действительно опасно для партии, если Зюганов проиграет Жириновскому: «Теряется второе место, а это своего рода бренд. И риск такой действительно есть — по социологии партии идут почти нос в нос — за счет проседания КПРФ в период 2012—2017 годов (партия не смогла воспользоваться протестной повесткой, оказалась слишком рядом с властью)». По мнению эксперта, только совсем радикальная смена состава лозунгов и самих принципов ведения кампании может что-то дать КПРФ. «Нынешний главный тренд — это улица, а не кресло в парламенте. А на улицах КПРФ слаба», — считает Миронов. В последнее время коммунисты активизировали свою работу на улицах: об этом свидетельствуют протестные митинги в регионах. Так, коммунисты Ямала захватили траурные митинги после теракта в Петербурге своими плакатами против системы «Платон» и коррупции, 15 апреля прошли пикеты КПРФ в Екатеринбурге, Архангельске и ряде других городов против роста тарифов ЖКХ, а 16 апреля в Хабаровске состоялся митинг КПРФ под названием «Димон, выйди вон». Вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников мог стать преемником Зюганова, но его кандидатуру отклонили Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лоббистами такой протестной повестки считаются сторонники коалиции «Рашкина-Обухова», говорят источники «URA.RU» в партии. Более того, они предлагают перейти от социально-экономических лозунгов к политическим, как в случае с митингом в Хабаровске. Но, по информации «URA.Ru», окружение Геннадия Зюганова выступает резко против этого: лидеру КПРФ важно сохранить рабочие отношения с властью, чтобы обеспечить себе переход в Совет Федерации после сдачи партийного поста. Особенно обострилось непонимание между Геннадием Зюгановым и Валерием Рашкиным после обвинений Алексея Навального в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева, рассказывают собеседники «URA.RU», знакомые с ситуацией. «Тогда на уровне руководства было принято решение игнорировать расследование Навального. Но Рашкин без согласования направил главе СКР Александру Бастрыкину депутатский запрос, о чем публично стал заявлять в СМИ и поставил под удар Зюганова», — говорит один из членов ЦК КПРФ. Собеседники «URA.RU» в окружении Геннадия Зюганова рассказывают, что он не держится за свои лидерские позиции в партии: вопрос только поиске преемника. «Деятельность группы Обухова-Рашкина нацелена на то, чтобы получить власть в КПРФ. Сам Рашкин хотел бы выдвигаться в президенты в 2018. Но повышение градуса оппозиционности КПРФ не устраивает ни Кремль, ни большинство членов самой партии», — поясняет один из собеседников «URA.RU». Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что вопрос выдвижения кандидата от партии, во многом совпадает с борьбой внутри самой партии, которая длится уже около года: «КПРФ на самом деле очень неповоротливая и системная партия», — замечает он. За последние полгода Зюганов неоднократно предлагал Кремлю альтернативных кандидатов от КПРФ для выдвижения на президентских выборах, но их отклоняли, рассказывают источники «URA.RU». Среди них назывались фамилии его заместителей — первого зампреда ЦК КПРФ 66-летнего Ивана Мельникова, зампреда ЦК 68-летнего Владимира Кашина. Политолог Николай Миронов считает, что серьезной альтернативы Зюганову нет: «По другим кандидатам от КПРФ есть риск с точки зрения интересов администрации президента, что они не натянут явку, а с точки зрения самой партии, что наберут меньше сторонников». Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин может стать новой звездой партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент «Minchenko consulting» Евгений Минченко говорит, что в партии КПРФ сейчас нет какой-то очевидной молодой звезды, которая гарантированно выступит лучше Зюганова: «В любом случае, на решения которые будут принимать коммунисты, окажет влияние в том числе и позиция АП. Изначально был инерционный сценарий: Владимир Путин на фоне старых глав парламентских партий, выглядит бодрым и свежим. Но эта концепция может измениться в другую сторону: Путин идет на выборы на фоне политиков, выросших в эпоху Путина. И в таком случае будет иметь смысл выставлять кого-нибудь из молодых представителей компартии. Исключение — ЛДПР. Жириновский вряд ли кого-то пустит». Сейчас одним из самых вероятных кандидатов от КПРФ на пост президента и лидера партии рассматривается секретарь ЦК КПРФ 40-летний Юрий Афонин, говорят источники агентства. «Его кандидатуру Зюганов будет согласовывать в Кремле как человека способного вывести на участки тех, кто еще не выходил на выборы. В свое время Афонин курировал молодежку и у него сохранились хорошие связи в этой сфере. Кроме того, он равноудален от всех конфликтующих групп в партии», — поясняет собеседник издания в КПРФ. Сам Афонин на вопрос «URA.RU» о возможных кандидатах от КПРФ ответил, что еще рано об этом говорить: «Нам важно мнение актива и нашего избирателя. Юридическая процедура выдвижения будет в декабре. Сейчас у нас идет большое обсуждение кандидатур, в том числе инициированное Геннадием Зюгановым. Понятно, что фигура лидера партии ключевая. Но для нас также важно сформировать хорошую команду». {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...