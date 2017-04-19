20:30 19 апреля 2017 0

Прокурор Челябинска Роман Самойлов предлагает депутатам ничего не скрывать о себе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Итогом декларационной кампании в райсоветах Челябинска станет сокращение числа народных избранников. Одни не желают раскрывать сведения о себе, а другие не хотят иметь проблем с прокуратурой. Надзорное ведомство прежде относилось к огрехам в декларациях со снисхождением, но теперь обещает жестко карать за все возможные погрешности, вплоть до лишения полномочий. Не дожидаясь публичных разборок, часть депутатов готовы сдать мандаты.

Прием справок о доходах и имуществе депутатов гордумы и райсоветов Челябинска завершится 30 мая. Декларации собираются в аппарате думы, а далее передаются на областной уровень. «Все данные поступают в управление госслужбы аппарата губернатора, — уточнил „URA.RU“ вице-губернатор Евгений Голицын. — Основная проверка будет сводиться к тому, что станут сравнивать сведения за 2015 год с новыми данными».

Сведения о доходах и имуществе депутатов будут обнародованы на официальных сайтах органов местного самоуправления, но не все. «Данные публикуются на руководителей думы, райсоветов и комиссий, а также депутатов, работающих на освобожденной основе», — заявили «URA.RU» в аппарате гордумы Челябинска.

У челябинских депутатов осталось 10 дней, чтобы отчитаться о доходах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Год назад 34 депутата городов, районов и сельских поселений Челябинской области не сдали декларации. Народные избранники муниципальных уровней впервые столкнулись с необходимостью предоставлять сведения о своих богатствах. Часть депутатов отказалась рассекречивать свои заработки, и они предпочли отказаться от мандатов.

Тогда речь шла о депутатах за пределами Челябинска. Сейчас же готовы сложить полномочия народные избранники областного центра.

Если полтора года назад у челябинских депутатов основной проблемой были иностранные активы, то теперь возникли другие сложности. Это связано с тем, что еще не подведены итоги декларационной кампании за 2015 год — данные до сих пор проверяют районные прокуратуры Челябинска. Надзорные ведомства стали особенно пристрастны после того, как летом прошлого года в федеральном законе «О местном самоуправлении» были уточнены основания по отзыву мандатов. В их числе — недостоверные данные в декларации о доходах.

Так, в соседнем Копейске прокуратура добивается отзыва депутата горсобрания Вячеслава Фырнина, указавшего в декларации за 2015 год не все имущество. Депутат не торопится сдавать мандат и судится с прокуратурой.

В столице Южного Урала, где декларационная кампания обещает быть острой, до судов дело еще не дошло, Целый ряд депутатов райсоветов и гордумы вызывали на комиссии, где они давали пояснения о своих доходах за 2015 год. В информационную повестку попал только один скандал, связанный с депутатом гордумы, бизнесменом Олегом Ивановым. Иванов оформил покупку коммерческого актива за наличный расчет, а так как речь шла о сумме свыше 50 миллионов рублей, то это стало предметом разбирательства на комиссии по доходам. Депутат, в итоге, уладил все юридические сложности до того, как прокуратура получила право через суд лишить Олега Иванова полномочий. Но и остальные конфликты разбирали только на служебном уровне.

Дмитрий Добвня (в центре) никак не может найти время, чтобы сдать декларацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске, ставшем полигоном для реформы МСУ, — 170 депутатов, семь райсоветов и одна гордума. Соответственно и семь районных прокуратур, которым надо отчитываться за наведение порядка в работе органов местного самоуправления. До реформы с них отчетов в этой сфере не требовали.

Некоторые депутаты на условиях анонимности рассказали «URA.RU» о том, с какими сложностями приходится теперь сталкиваться. «Районные прокуратуры Челябинска впервые стали заниматься декларациями, — сообщил „URA.RU“ один из депутатов. — Но почти все сводится к откровенным придиркам. К примеру, одна дама-депутат написала в декларации, что платит ипотеку за квартиру. Но не указала квартиру в собственности. Если честно, то просто „косяк“. Она почему-то считала — раз не выплатила деньги, то квартира не является ее собственностью. Ей же предъявляли, что она пыталась скрыть недвижимость!».

Другой народный избранник рассказал, что в прокуратурах дали понять — «грехи» за 2015 год простят, но за 2016 год будут спрашивать очень строго, вплоть до обращения в суд с лишением мандатов. «А при этом, — откровенничает депутат, — заполнять декларации стало сложнее. Больше требований».

«Понимаю, что декларации предоставлять требуется. Но как-то не хочется о себе сведения раскрывать. Это мой бизнес!

Мне, кстати, предлагали пост заместителя председателя одной из комиссии. Отказался только потому, что тогда бы сведения обо мне сделали публичными. А так я просто рядовой депутат. Точно знаю, что несколько депутатов, которые в свое время в райсоветах получили портфели, сейчас хотят стать рядовыми, чтобы «не светиться». А кто-то и просто не хочет сдавать декларации. Потому что больше не хотят рассказывать о своих доходах. Об этом в 2014 году, когда избирались, речи не шло», — рассказывает депутат одного из райсоветов.

«Мне мандат нужен, поэтому я декларацию сдал и тщательно все проверил. Но уже есть депутаты районного уровня, которые хотя и предоставили данные, но сказали, что при первой же придирке со стороны прокуратуры откажутся от мандата. Прокуратура на них „пропиарится“, ославит на весь мир, а все из-за какой-то лишней запятой. Говорят, что есть депутаты, которые уже не ходят сдавать декларации и будут от мандатов отказываться. К примеру, в Курчатовском районе. А в Ленинском районе новый прокурор, будет особо „лютовать“», — предупреждает знающий депутат.

Но публично о том, что кто-то пожертвует своим мандатом, лишь бы не сдавать декларацию или ссориться с прокуратурой, депутаты не говорят. Согласно официальным комментариям все идет как надо. Так, спикер Курчатовского райсовета Вячеслав Ершов опроверг «URA.RU», что его депутаты собираются сдавать мандаты. «18 из 25 человек уже отчитались о доходах», — заверил председатель. Курчатовский депутат Дмитрий Довбня подтвердил, что спикер не лукавит. «Не слышал, чтобы кто-то хотел сдать мандат. Другое дело, что я сам уже неделю не могу завезти декларацию, лежит в портфеле. Утром проезжаю мимо райсовета — еще не работает, вечером возвращаюсь — уже не работает», — говорит депутат.

«Заполнять декларацию стало сложнее, — признал в разговоре с „URA.RU“ председатель комиссии по местному самоуправлению гордумы Владимир Бодров. — Что касается возможности не предоставлять декларации, то, по нашим данным, отказывается это делать депутат Калининского района Алексей Ковалев». Алексей Ковалев, единственный депутат-самовыдвиженец в Калининском райсовете, заявил «URA.RU», что не собирается рисковать мандатом. «У меня есть моральные обязательства перед избирателями. До конца апреля есть время сдать декларацию, так что успеваю», — сообщил депутат.

Прокурор Челябинска Роман Самойлов, выслушав от «URA.RU» депутатские жалобы, посоветовал народным избранникам не высказывать претензии, а просто «предоставлять полные сведения о себе». «Есть предприниматели, которые просто не хотят раскрывать свои доходы и имущество. Пусть действуют в рамках закона, а не секретничают, тогда и проблем не будет», — заявил прокурор.