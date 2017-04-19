Ройзман нашел партию и 240 подписей

23:09 19 апреля 2017 0

Евгений Ройзман (справа) готов убедить в своей победе даже идеологов администрации города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в ближайшие три дня публично объявит от какой партии выдвинется на предстоящих выборах губернатора Свердловской области, после чего приступит к сбору муниципальных подписей в свою поддержку. Выбор политической организации и список гордум, депутаты которых готовы поддержать будущего кандидата, стали для многих экспертов неожиданными.

Ройзман подтвердил «URA.RU», что в число предложивших ему предвыборной сотрудничество партий входит «Яблоко». «На федеральном уровне действительно давно идут переговоры с главой Екатеринбурга по поводу его поддержки на губернаторских выборах», — подтвердил агентству председатель свердловского областного отделения «Яблока» Юрий Переверзев. Какие-либо подробности завершающихся консультаций ему неизвестны.

Борис Титов готов предоставить Евгению Ройзману услуги своей партии снова — от участия в кампании в ГД мэр отказался Фото: Василий Колотилов © URA.RU

В числе других готовых сотрудничать с мэром политических организаций — «Партия Роста». Источники «URA.RU» отмечают, что 24 марта лидер этой партии Борис Титов провел закрытую встречу с мэром на которой обсудил политические вопросы. Руководитель регионального отделения «Партии роста» Борис Зырянов пояснил, что не обладает информацией по этому вопросу.

Третий вариант — выдвижение от «Патриотов России». Он, по словам информированных экспертов, наименее вероятный. Начавшиеся на прошлой неделе переговоры с руководителями «Российской партии пенсионеров» сорваны.

В конце этой недели представители неформального штаба Евгения Ройзмана также начнут переговоры с муниципальными депутатами о поддержке выдвижения мэра. Большинство опрошенных «URA.RU» экспертов считают, что он в состоянии собрать необходимые для прохождения «муниципального фильтра» 126 подписей. Представители мэра сообщили, что планируют превысить остановленную законом минимальную цифру, склонив на свою сторону как минимум 150 местных думцев.

Независимые эксперты настаивают, что штаб Ройзмана может рассчитывать на еще больший результат. Из 1547 работающих в муниципальных думах депутатов порядка 240 человек не являются членами партий и не подконтрольны ни областным, ни местным властям. «Для Евгения Ройзмана большой проблемы нет. Практически в каждой думе работают представители несистемной оппозиции, „городские сумасшедшие“, с которыми Евгений Вадимович всегда умел коммуницировать. Есть думы, которые областная власть в последнее время „ломала через колено“, принуждая принять решение о переходе со смешанной на мажоритарную систему выборов. Их депутаты жаждут сатисфакции и также готовы к переговорам», — пояснил специализирующийся на местных выборах политконсультант Денис Алешин.

Первые встречи штабисты наметили в Первоуральске. В местной думе они гарантированно получат три подписи депутатов от «Яблока» и одну-две подписи думцев, избранных от других партий. Порядка пяти сторонников Ройзман может найти в Артемовской гордуме. Мэр родился в Артемовском районе, здесь живут его родители. В муниципалитете сильны позиции некогда возглавляемого им фонда «Город без наркотиков». И именно в интервью местной газете «Егоршинские вести» глава Екатеринбурга впервые заявил о губернаторских амбициях.

Сайгид Билалов пока не определился со своим выбором Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Ожидается, что мэр найдет от трех до пяти сторонников в Алапаевской гордуме — в этом муниципалитете до недавнего времени работал один из реабилитационных центров ГБН. Влиятельный местный депутат и бизнесмен Сайгид Билалов пояснил «URA.RU», что пока не принял вместе с коллегами окончательного решения о поддержке какого-либо кандидата в губернаторы. «Мы с уважением относимся ко всем участникам выборов. При принятии решения будет учитывать, что волнение и недовольство среди населения растет. Верхи в Алапаевске больше не могут, а низы не хотят жить так, как живут сейчас», — пояснил парламентарий.

Источники «URA.RU» говорят, что штаб Ройзмана рассчитывает на поддержку со стороны депутатов Дегтярской гордумы, на протяжении нескольких лет конфликтующих с мэром. Но представители муниципалитета также заявляют, что пока не определились со своим выбором. «Мы ждем, когда губернатор пойдет нам на встречу и даст адекватного мэра. После этого у думцев сформируется эмоциональный фон, который повлияет на их решение в рамках губернаторской кампании», — пояснил дегтярский депутат Даниэль Марголис.

Готовы поставить подписи в поддержку Евгения Ройзмана несколько депутатов Арамильской гордумы. Глава этого города Владимир Герасименко принял участие в прошедшем 13 апреля в администрации Екатеринбурга круглом столе, на котором мэр областного центра впервые огласил свои предвыборные тезисы. На этом же мероприятии выступали представители Березовского, в думе которого есть четыре независимых депутата, готовых к консультациям с командой Ройзмана.

Ожидается, что в переговорах с местными депутатами мэру Екатеринбурга помогут структуры, которые были в свое время связаны с ОПС «Уралмаш». Они обеспечат главе города сторонников в думах Шалинского района, Красноуфимска, Тавды, Ивделя и ряда других муниципалитетов. Представители Евгений Ройзмана намерены найти общий язык с депутатами из Североуральска, Лесного и Карпинска, мнение которых не было учтено при отмене действовавшей в этих городах смешанной системы думских выборов. В планах переговоры с оппозиционными депутатами из Ирбита, противостоящими главе города Геннадию Агафонову. Выехали переговорщики в Белоярскую райдуму и Нижнетуринскую гордуму. В этих муниципалитетах неоднократно срывались выборы спикера и главы города, и депутаты, считающие свои права ущемленными, хотят отомстить оппонентам.

Неожиданную помощь может оказать мэру Екатеринбурга УГМК. В контролируемых холдингом городах — Ревде, Реже, Кировграде, Верхней Пышме, Красноуральске, Верх-Нейвинске, Серове активно обсуждают версию, что руководители медного холдинга могут поддержать оппозиционного кандидата. Представители самой компании подтвердили «URA.RU» наличие таких слухов, но посоветовали не обращать на них внимания.

Дмитрий Головин считает сторонников Ройзмана праведниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители штаба Ройзмана объедут и другие муниципалитеты. Близкий друг мэра — депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Головин пояснил: «Я ему предложил концепцию: в каждом муниципалитете должно быть как минимум по три „праведника“, которые поставят подписи за Ройзмана». По его мнению, особенно успешными станут переговоры в муниципалитетах, где идут внутриэлитные конфликты: «Полностью сытых и благополучных городов не осталось. Проблемы есть везде, нужно только их найти».

Несколько источников агентства предположили, что координировать работу по сбору муниципальных подписей будет бывший штатный политконсультант мэрии Екатеринбурга Александр Пирогов. Его считают автором кампании «Область в огне», в рамках которой в конце 2015 — начале 2016 года представители мэрии разжигали в различных частях региона протестные настроения. В начале 2017 года эксперт в одном их постов в «Фейсбуке» выразил готовность помочь Ройзману с прохождением муниципального фильтра.

В интервью «URA.RU» Пирогов подчеркнул, что впервые слышит о своем участии в кампании главы Екатеринбурга: «Либо люди выдают желаемое за действительное. Либо я чего-то про себя не знаю».

Сам глава Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал «URA.RU» о предстоящем сборе муниципальных подписей в блиц-интервью.

— У вас есть план по сбору подписей муниципальных депутатов?

— Я контролирую этот вопрос. Я уже точно знаю, сколько я соберу [подписей].

— Сколько?

— Прилично. Последний раз у меня на пробежку приехал человек из небольшого поселка и сказал, что даст трех депутатов. Из соседнего поселка — тоже дадут. Для меня это было неожиданно, я на них не расчитывал. Поэтому все может получиться.

— График поездок по муниципалитетам есть?

— Ну я же не буду с вами делиться им.

— Есть город, который вы выделяете из остальных, где будет труднее всего?

— Проблема заключается в том, что нужно собрать подписи минимум в двух третях муниципалитетов. Вот где подводный камень. Проблема в числе и «разбросанности» территорий. Работаем, чё. И не такое видели.