Выжившие в ДТП боятся остаться без средств на лечение

08:47 20 апреля 2017 1

ДТП 4 декабря вызвало сочувствие не только у россиян МЧС России

Социальные сети Нефтеюганска бурлят: общественный резонанс вызвало обращение матери ребенка, пострадавшего в автокатастрофе с автобусом в минувшем декабре. Женщина заявила, что только один месяц реабилитации ее дочери в Москве стоит свыше 600 тыс. рублей. При этом, по версии родительницы, материальная помощь, выделенная государством, практически на исходе и потребуется помощь всех неравнодушных. История быстро обрела в интернете политическую интерпретацию — дескать, и где же губернатор, публично пообещавший «мобилизовать все возможности Российской Федерации»?

13-летняя Валентина Жулина, как говорят врачи, выжила чудом. Девочка-акробатка, попавшая вместе с друзьями под грузовик с военным вездеходом на прицепе, получила тяжелейшие увечья. Медики поставили диагноз: открытая проникающая черепно-мозговая травма с многочисленными сопутствующими повреждениями. Из Ханты-Мансийска Валя спецбортом улетела в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, откуда после продолжительного курса лечения была переведена в реабилитационный центр «Три сестры». Состояние девочки по-прежнему остается тяжелым.

Наталья Комарова моментально отреагировала на ЧП. Спустя пять месяцев вновь потребовалось внимание окружных властей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По версии матери Валентины, Елены Жулиной, ежедневное пребывание дочери в частном учреждении обходится в 21,2 тыс. рублей. Семью пока поддерживает нефтеюганский благотворительный фонд «Созидание», однако оставшихся там денег надолго не хватит. Сейчас на счетах фонда уже менее 3 млн рублей, тогда как Валя не единственный пострадавший ребенок, нуждающийся в реабилитации.

Брошенный в социальных сетях призыв Елены Жулиной подхватили пользователи. Только во «В Контакте» действует сразу несколько групп и страниц, занимающихся сбором денег для Валентины. Акция обеспечена многочисленными репостами, которые получают и политическую трактовку. «Вопрос реабилитации пострадавших находится на контроле администрации города. Но деньги на лечение Вали собирают жители. По 100-150 рублей. А нужно несколько миллионов. И этот сбор находится под контролем администрации. Но главное, что в округе отчитались. Позорище», — классический пример негативного отзыва. Повод для критики дали окружные власти: сразу после аварии было обещано, что пострадавшие могут рассчитывать на «всемерную помощь».

В распоряжении «URA.RU» находятся документы, согласно которым расходы семьи Жулиных на реабилитацию полностью оплачивают власти. Как следует из материалов, только фонд «Созидание» в период с 17 февраля по 13 апреля перевел в пользу Валентины свыше 1,5 млн рублей. Материальную помощь на 380 тыс. рублей оказало правительство ХМАО. Еще 300 тыс. рублей выискала администрация Нефтеюганска.

Суммарно только официальный объем помощи Жулиным на сегодняшний день составляет 2,1 млн рублей. Есть сведения о том, что посильный вклад вносят нефтяники, ведущие свою деятельность в Нефтеюганске.

Также губернатор Комарова попросила руководителей банковских структур в качестве исключения решить для пострадавших семей вопрос с ипотечными кредитами.

«По поручению губернатора директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в понедельник лично навестил семью Жулиных в подмосковном реабилитационном центре „Три сестры“. Курс реабилитации в полном объеме оплачен фондом „Созидание“. Мама Валентины подтвердила ему, что все хорошо, всего хватает, семья ни в чем не нуждается, помощь оказывается качественно. Курс реабилитации до 1 июня, следующий запланирован на октябрь. Никто ни в какой поддержке не отказывает — только слова благодарности», — комментирует глава департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

Во «ВКонтакте» существует несколько групп, собирающих средства на лечение пострадавших детей Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

По мнению собеседника агентства в администрации Нефтеюганска, шум в соцсетях вызван страхом родителей Вали Жулиной потерять финансовую поддержку в будущем.

«Вы поймите: реабилитация девочки с такими травмами — это вопрос не одного месяца и даже года. И каждый день на протяжении этого времени будут нужны новые деньги. Опасения мамы можно понять, она боится остаться с этой тяжелейшей проблемой один на один. Сегодня ей помогают — спасибо, хорошо. Но любой ресурс исчерпаем. Никто не знает, что будет завтра», — рассуждает собеседник агентства.

Елена Жулина признается, что действительно беспокоится о будущем. По словам женщины, на осенний курс реабилитации в «Трех сестрах», с октября по ноябрь, потребуется 1,3 млн рублей. Следующей весной — еще столько же. «Я с большой бы радостью сказала, что сбор закрыт. Но ни я, ни врачи, ни специалисты не могут сказать, когда включится сознание и как оно дальше будет функционировать. Большие слова благодарности всем, кто нам помог — и духовно поддержал, и материально. Еще раз скажу: нет цели нажиться — есть цель поднять и социализировать дочь после аварии», — комментирует мать пострадавшей девочки.

Сергей Дегтярев утверждает, что контролирует ситуацию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, фонд «Созидание» не намерен отказываться от взятых на себя обязательств, и продолжит помогать пострадавшим. «Фонд совместно с правительством продолжает работу под жестким общественным контролем на принципах открытости. Не только с Валентиной Жулиной, но и с другими пострадавшими. Ни одному мы не отказали. Деньги в фонде есть. Предпринимаем все усилия, чтобы соблюсти интересы и оказать посильную помощь», — говорит мэр.

Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года на трассе под Ханты-Мансийском Автобус Karosa, перевозивший воспитанников нефтеюганской спортшколы «Сибиряк», столкнулся с колонной автотралов с гусеничной техникой. Машина по касательной зацепила сначала грузовик Volvo, который транспортировал вездеход МТЛБ. Гусеница и броня военного тягача разрезали корпус автобуса, собрав кресла и сидящих в них пассажиров. После разорванная пополам Karosa столкнулась со вторым грузовиком Scania. От страшных травм погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Более двух десятков человек выжили и были госпитализированы в клиническую больницу окружного центра в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс не только в Югре, но и в России, и мире.