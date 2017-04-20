Главам не на чем строить предвыборную кампанию Куйвашева

21:59 20 апреля 2017 0

Никто не предлагает главам "действовать единым фронтом, одной командой" - таких оборотов у обладминистрации нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти решили не использовать отличную возможность донести до глав муниципалитетов генеральную линию губернаторской кампании. Прошедшая в четверг, 20 апреля, в резиденции главы региона традиционная «Школа мэров» была первой общей встречей со всеми муниципалитетами с момента публикации указа о назначении Евгения Куйвашева врио губернатора. Тем не менее, по словам посетивших ее чиновников, мероприятие не содержала никакой полезной информации на тему предстоящих выборов.

Мэры довольны, что не получают установок и нет необходимости отчитываться об их исполнении — можно позаниматься хозяйством. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Это все было, знаете, как в фильме „Летучая мышь“: „Она меня поцеловала, но совсем неинтересно, как своего мужа“. У [первого замглавы администрации губернатора Вадима] Дубичева было 10 минут, и он в них легко уложился. Сказал, что указ по врио подписан, хотя мы с этим знанием и пришли, сказал, что надо теперь активно работать на победу, что мы и так знаем. Потом перешли к вопросам хозяйственным и стратегическим вопросам», — описал суть единственного политического доклада на школе один из «учащихся».

Последнее мэров не расстроило — они честно признаются, что пока с них «не требуют гор отчетности», как в сентябрьские выборы 2016 года — их «больше интересуют собственные дела города». Дозвониться до Вадима Дубичева сегодня не удалось.

Не получившие предвыборных установок главы в официальном разговоре на вопрос «Как будете действовать дальше в рамках кампании?» реагируют даже несколько резко. «Не хочу отвечать на этот вопрос, поскольку считаю его некорректным. Мы работаем в обычном нормальном режиме. Вне зависимости от поры — у нас плановый бюджет, хозяйственная деятельность, стратегия развития — вот в этих рамках мы и трудимся. Есть линия президента и губернатора,

статья у главы региона была хорошая «Переломный момент» — вот по этой линии, с проектными офисами и прочим, мы и будем работать»,

— заявил глава Ирбита Геннадий Агафонов.

Неофициально же коллеги ирбитского мэра признаются, что со «школы» вынесли одну главную мысль — предварительную кампанию придется вести в силу собственного опыта. «Пытались взбодрить, настроить, но как-то неинтересно совсем. Школа — это ведь новые знания, а тут было чистой воды совещание: ни тебе технологий, ни информации. Так что пойду к людям со своим багажом — я с 91-года в кампаниях.

С пятилеткой развития к людям идти бесполезно — они не поймут.

Но за этой статьей ведь прячут человека — вот его мы и должны показать, должны дать понять, что ждет нас, если будет Куйвашев губернатором. Результаты работы, связь губернатора с президентом, определенность и понятность курса — все нужно донести», — разъяснил руководитель одного из малых городов Свердловской области.

Есть и другой подход — он более характерен для территорий постоянно нуждающихся в бюджетных вливаниях. «Люди, которые любят свою территорию — их не надо уговаривать работать. Я глава высокодотационной территории — так что я точно знаю, за что мы работаем, почему и чья победа нам нужна. В прошедшие выборы я брал две недели отпуска, ходил по всему муниципалитету — провел 54 коллективные встречи со всеми, с кем только мог, объяснял людям все честно. Правда, протестные настроения оказались сильнее, и поддержка оказалась куда слабее, чем могла бы быть, но от работы с населением я не отказываюсь», — объяснил руководитель перманентно конфликтного муниципалитета.

Глав управленческих округов до сих пор курировал вице-губернатор Александр Высокинский, но после реформы они перешли под Владимира Тунгусова. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отдельные главы успокаивают себя тем, что план действий готов, просто его пока скрывают. «Предполагаю, что сейчас идут консультации в резиденции — на уровне первых лиц. После выработки деталей, наверное, они пойдут к нам уже в виде установок. Общие черты кампании мы знаем — кандидат ясен, доверие президента у него есть, дальше работаем в рамках законодательства, муниципальный фильтр и прочее, а там глядите и полноценный план действий подоспеет», — предположил один из руководителей крупного городского округа.

Того же ждут и управляющие округами: пока плана нет — они также понимают стратегию предвыборных действий по-своему. «На правительстве [заседание 19 апреля] установки были озвучены — „пятилетка развития“. Дальше ждем, что соберется штаб и вот там уже конкретные шаги пропишут. Мне лично импонирует заявленное губернатором амбициозное попадание в „золотую тройку“ регионов по уровню развития. Кроме того, сейчас все муниципалитеты должны иметь приоритетные направления развития и „дорожные карты“ по ним. Будем подключать общественность, депутатов, обсуждать это. И конечно никто не снимает задачи дойти, буквально, до каждого коровника — она уже на главах, местных думах», — делится своим пониманием перспективы глава одного из управленческих округов области.

Стоит отметить, что политтехнологи неоднократно подчеркивали ключевую роль мэров в предстоящей кампании, утверждая, что «именно они способны принести победу губернатору Куйвашеву или любому другому кандидату».