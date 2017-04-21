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К приезду Медведева заваривают канализационные люки 7. Журналисты раскрыли доход Козицына

Журналисты раскрыли доход Козицына 8. Путин припомнил Кадырову атаку на бойцов Росгвардии 22:56 20 апреля 2017 0 «Считать, что наверху ничего не понимают — ошибочно» Центр политической жизни — Красноярск. Там столкнулись «фабрики идей» Медведева и Кудрина Марина Иванова © Служба новостей «URA.Ru» В 2008-м именно в Красноярске Дмитрий Медведев объявил, что свобода лучше несвободы. В 2017-м форум называют "кудринским" (на фото Алексей Кудрин) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Красноярске стартовал экономический форум «Российская экономика 2017-2025», который уже объявили «кудринским» — по фамилии экс-министра финансов Алексея Кудрина, который презентует здесь часть наработок по экономической политике. Главная тема форума — стратегия развития экономики на ближайшее десятилетие. Организаторы решили не отставать от трендов, и заложили в программу даже темы использования соцсетей в политике. Форум открыл круглый стол «Масс-медиа — инструмент повышения привлекательности региона». — Что бы вы посоветовали губернаторам, которые хотят убедить Кремль в том, что у них в области все хорошо? — спросил директора ИД «АИФ» профессор СПбГУ Дмитрий Гавра. — Нужно знать, какие СМИ читает президент, и создавать положительный имидж региона там! Зал поддержал это предложение смехом. Первый день прошел в расслабленном режиме: рабочие площадки открылись после обеда, так как организаторы дали гостям из Москвы немного привыкнуть к разнице во времени — все-таки плюс четыре часа. В кулуарах пили растворимый кофе и обсуждали отчет премьера Дмитрия Медведева перед Госдумой, а также значение КЭФ в формировании экономической стратегии будущего. Экономист Александр Аузан говорит, что стратегическая программа развития будет готова не раньше октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Завтра мы увидим выступление Кудрина, который фактически захватил площадку Медведева! Потому и Дмитрий Анатольевич и не приехал, Дворковича послал вместо себя», — поделился своими ожиданиями с «URA.RU» один из участников форума, представляющий крупную телекоммуникационную компанию. Ожидается, что экс-глава Минфина представит на КЭФ часть программы экономического развития России, которую разрабатывает его фонд. А также проведет площадку «Ключевые вопросы реформы государственного управления». Но в разговоре с корреспондентом «URA.RU» экономист Александр Аузан заверил, что доминировать на площадке экс-глава Минфина все-таки не будет. «Алексей Леонидович, действительно работает и день и ночь, но я бы не назвал этот форум «Кудринским», потому что здесь будет также представлена стратегия главы МЭР Максима Орешкина. Она хоть и близка к ЦСР, но не тождественна. И хоть стратегия Роста тут не представлена, в обсуждениях она все равно вылезет. Здесь идет идейный прогон различных стратегий, после которого документы доработают до уровня правительства и президента. Но я думаю, что реальный дедлайн будет не на ПМЭФ в Петербурге, а ближе к октябрю.» Традиционно Красноярский форум считается правительственным. На его площадках обычно доминируют представители министерств, приезжает сам глава кабмина. В этом году главная вип-персона мероприятия — вице-премьер Аркадий Дворкович. Он выступит на пленарном заседании как и президент ОК «РУСАЛ» Олег Дерипаска, глава МЭР Максим Орешкин, врио Губернатора Пермского края Максим Решетников и председатель фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин. О главных целях КЭФ «URA.RU» рассказал участник форума, политолог Дмитрий Гавра. По его словам, форум нужно рассматривать в контексте выборов-2018: на них президент пойдет с определенной экономической программой, как это было с майскими указами в 2012 году. По словам эксперта, Владимир Путин, как опытный политик, сформировал четко выраженные колонны: более либеральную (ЦСР) и более консервативную. И теперь на площадках КЭФ и ПМЭФ тестируются их предложения. Причем, самым важным станет оценка самих участников: « Это поле для тестирования не того, что включить, а того, что „отрезать“ у будущей программы. Для аналитиков УВП, которые пишут макроэкономические тексты для президента, важны отклики, кулуарные разговоры на форумах, и даже комментарии в ФБ». Эксперт ЦСР Василий Буров заявил, что на форумах никто не представляет законченных решений, все они вырабатываются в процессе дискуссий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В кулуарах действительно разгорелись дискуссии. Перед круглым столом «Ключевой ресурс. Модели воспроизводства человеческого капитала России — 2035» эксперт ЦСР Василий Буров убеждал сибирскую общественницу, что разруха в стране не потому, что чиновники ничего не хотят менять, а потому, что не знают с чего начать. Позже, корреспонденту «URA.RU» он пояснил, что в плана нет не только у некоторых регионалов, но и в Кремле. «Мир каким-то образом меняется, и мы ему не соответствуем. И считать, что они там наверху ничего не понимают — ошибочно. Все они понимают, общество не готово меняться, а они сами часть этого общества. Экспертные обсуждения, затем и нужны, потому что все поняли, что без них плохо. Форумы — это способ чтобы проработать вопросы, на которые должны отвечать стратеги», — туманно ответил Буров и ушел выступать на круглом столе о человеческом капитале, как редактор Стратегии 2035. Полтора часа участники рассуждали о том, как государству лучше вложиться в россиян. 1/5 Фото: Владимир Андреев © URA.RU {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий