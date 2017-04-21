Комарову проверяют на решительность

04:15 21 апреля 2017 0

Вариантов остаться в истории Югры много. Например, Наталья Комарова может стать губернатором, давшим округу административную свободу Фото: Алексей Андронов © URA.RU

У элиты тюменской «матрешки» новая тема для приватных разговоров. Высокопоставленные чиновники и депутаты обсуждают губернатора ХМАО Наталью Комарову, которая якобы вознамерилась выйти вместе с регионом из состава сложносоставной Тюменской области. Если верить этой конспирологической версии, глава автономии намерена вписать себя в историю, как губернатор-освободитель.

Сразу несколько источников во властных структурах регионов, входящих в Тюменскую области, рассказали «URA.RU» о сотрудничестве администрации ХМАО-Югра с командой юристов, занявшейся изучением трехстороннего договора, заключенного между тремя регионами — ХМАО, ЯНАО, и Тюменской областью, для поиска безболезненного выхода округа из программы «Сотрудничество», а в идеале, из сложносоставной области. «Югра устала содержать соседей, дальнейшее развитие возможно только если не будет нахлебников», — утверждает знакомый югорский политик. Он уверен, этого ждут и жители округа, которые со времен предшественника Комаровой Александра Филипенко привыкли гордиться самостийностью территории.

Основа отношений трех регионов, составляющих один, была заложена еще предшественниками нынешних губернаторов. Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Согласно действующему законодательству возможность для выхода автономии из состава Тюменской области есть. Вопреки распространенному мнению, Югра после аннулирования трехстороннего договора, не попадет автоматически под юрисдикцию юга области, и не прекратит свое существование, как полноценный регион. Вопрос в другом: на подобные шаги без одобрения Москвы не решится ни один из губернаторов. «На самом деле не все так сложно, как пытаются это представить. В соответствии с Конституцией, Югра — это самостоятельный субъект федерации. Точка. Все остальное — решаемые вопросы. Просто нужна политическая воля руководства страны», — комментирует источник «URA.RU» в Думе ХМАО.

Официально власти автономного округа эти сведения не комментируют, отмечая, что не намерены реагировать на слухи. Однако, сразу два источника «URA.RU» в окружении Натальи Комаровой категорически отрицают даже саму возможность подобных событий.

«Это похоже на начало новой информационной атаки на губернатора. Снова раскачивают ситуацию, и пытаются обвинить в попытке дестабилизации климата в «матрешке».

Ее нельзя так просто взять, и лишить баланса. Любое решение, будь то объединение с областью или отсоединение Югры, скажется разрушительно. И это понимают все три губернатора. Это же понимают и на федеральном уровне», — утверждает один из собеседников агентства.

Другой инсайдер говорит, что за историей скрываются оппоненты Натальи Комаровой. «Это все не больше, чем слухи, подогреваемые в чьих-то политических интересах. Такой работы не ведется», — рассказывает он.

Бюрократия настаивает на неразрывности уз сложного региона, но мало кто сомневается: жители Югры одобрили бы развод, будь у них гарантии увеличения бюджета округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Эксперты также уверены, что региональный лидер не может пойти на такой шаг. «Кто вам это рассказал тот либо пытается подставить Комарову, либо ничего не понимает в политике. Это предмет ведения российской Конституции. Это уровень Госдумы и президента», — заявил политолог, один из создателей консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев.

«Я сомневаюсь, что-то, о чем вы говорите, происходит на самом деле. Потому что иначе, это очень серьезная история. Это настолько не поощряется. Это — фейк», — считает председатель экспертного совета «Фонда развития гражданского общества» Леонид Давыдов.

Уральский политолог Анатолий Гагарин предполагает, что появление истории о выходе автономии из «матрешки» может быть связано с попытками Натальи Комаровой сократить расходы округа на финансирование программы «Сотрудничество». «Я думаю, что это попытки дискредитировать действия руководства Югры, мягко говоря. Я считаю, что никаких таких решений в реальности не планируется. Сейчас перед участниками программы назрела необходимость сесть за стол переговоров. Все взвесить, пересчитать, переоценить. Сделать так, чтобы всем сторонам это было интересно», — комментирует эксперт, отмечая, что нужно действовать именно с дипломатических позиций, а не путем обострения ситуации.

Ранее власти ХМАО заявили о сокращении финансирования «Сотрудничества» — многоуровневого документа, направленного на равномерное развитие всех трех регионов.

В качестве версии озвучивалось, что Югра, которая оплачивает большую часть расходов программы, может выйти из проекта раньше его официального завершения. Чиновники автономии уже согласовали перераспределение средств, рассчитанных на трехлетку. Большая их часть будет потрачена в течение 2017 года. В качестве причины были названы экономический кризис и быстрое сокращение ресурсов.

Тюмень и Ямал тогда отреагировали молниеносно, заявив через популярных в Югре деятелей, что покинуть «Сотрудничество» в одностороннем порядке у Натальи Комаровой не получится.