Отборные слухи о лучших людях России

22:05 21 апреля 2017 0

Вместе с тысячами москвичей Ильича тоже выселяют с родного "квадрата"

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Путина попросят определиться с соперниками. — Спичрайтерам досталось от Медведева. — Почему между встречей Куйвашева с Путиным и подписанием указа была пауза? — После выборов ждите нового состава свердловского правительства. — Мэра Челябинска прочат в областное правительство. — Спикер Тюменской облдумы «засекретил» депутатские зарплаты. — Замгубернатора Югры не вернется из отпуска. — Решетникова атакуют, чтобы сорвать праймериз. — Победу «Мисс России» обеспечил екатеринбургский бизнесмен.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Путина попросят определиться с соперниками

На следующей неделе готовится встреча Владимира Путина с парламентскими партиями. Говорят, что лидеры «Справедливой России» и КПРФ готовы обсудить с президентом вопрос о выдвижении кандидатов от партии на президентские выборы. По слухам, и Геннадий Зюганов, и Сергей Миронов хотят задать вопрос о возможности не выставлять свои кандидатуры в 2018 году.

Спичрайтерам досталось от Медведева

В аппарате правительства рассказывают, что после отчета правительства перед Госдумой премьер Дмитрий Медведев устроил своим сотрудникам разнос. По слухам, глава Белого дома был недоволен текстом своего выступления, в котором нужно было предусмотреть повестку, способную перебить вопрос про расследование Алексея Навального.

Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

По Володину ударили вопросом о преемнике

В Госдуме депутаты обсуждают, кто стоит за вопросом Владимиру Путину о преемнике — спикере парламента Вячеславе Володине. Об этом спросил на заседании организационного комитета «Победа» представитель Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане. Такой вопрос в федеральных политических элитах воспринимают как атаку на самого Володина, который в последнее время слишком укрепился.

Выборы губернаторов оставят без ориентиров по явке

Региональные элиты обсуждают, что еще не получили никаких установок по явке на выборы губернаторов, которые пройдут в сентябре этого года. Говорят, что это намеренная политика федерального центра — никаких задач по достижению нужного количество избирателей на участках поставлено не будет. Власти якобы хотят протестировать реальную политическую ситуацию перед выборами президента.

Снося пятиэтажки, власти замерят настроения москвичей

Близкие к Кремлю социологи получили заказ на проведение закрытого исследования среди москвичей на тему сноса пятиэтажек. По слухам, эти данные окажут влияние на так называемую программу «реновации пятиэтажек», которую инициировал мэр Москвы Сергей Собянин. Говорят, что в случае, если результаты исследования покажут угрозу социального взрыва в столице, то власти могут сократить проект или внести в него изменения.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почему между встречей Куйвашева с Путиным и подписанием указа была пауза?

Слухмейкеры нашли объяснение паузы, протянувшейся со встречи врио губернатора Евгения Куйвашева с президентом РФ Владимиром Путиным 24 января и моментом подписания указа 17 апреля. Утверждается, что на протяжении этого времени велись бурные обсуждения и консультации, в ходе которых глава администрации губернатора Владимир Тунгусов старательно продвигал еще две альтернативные кандидатуры — имена кандидатов не обозначаются. Продвинуть ни одного из желаемых не удалось — Кремль посчитал, что интересы различных групп влияния в Свердловской области его не слишком волнуют, и остановился на понятном и проверенном Евгении Куйвашеве. Интриганы утверждают, что не имеющий своих людей в администрации президента Тунгусов таким решением был крайне обескуражен.

После выборов ждите нового состава свердловского правительства

За несколько месяцев до начала кампании врио губернатора Евгений Куйвашев уже завел разговор о планах сформировать новое правительство. Изменения будут существенными. Слухмейкеры утверждают, что будет снижен статус первого заместителя губернатора Алексея Орлова. Кроме того, свои кресла покинут вице-губернаторы Александр Высокинский и Сергей Зырянов. Значительные изменения ждут и министерства: своих руководителей, вплоть до замов, могут лишиться минобразования, минстрой, минсоцполитики, мининвестиций, минпром, минЖКХ, минздрав и миВЭС. Ротация будет проходить в несколько этапов: часть уберут после сентябрьских выборов глав и губернаторских выборов, а часть — после президентской кампании. Министр спорта Леонид Рапопорт покинет правительство после ЧМ-2018 по футболу. Знающие о реформе, впрочем, задают только один вопрос: приведет ли она хотя бы в этот раз к повышению эффективности государственной власти.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куйвашев сказал команде о степени своего участия в выборной кампании

Евгений Куйвашев несколько легкомысленно отнесся к указу о назначении его врио губернатора. На робкие вопросы своей администрации о том, когда и с чего, как он считает, следует начинать кампанию, глава региона ответил согласно армейскому принципу «я за вас свою работу делать не буду». Суть его ответа в том, что он стратегическую задачу своего переназначения по сути решил — добился подписания указа, а вот дальнейшая работа по закреплению этого указа положительным результатом выборов — головная боль его команды. Логика эта, впрочем, пришлась по душе только части команды, которой никакой особой работы в предстоящую кампанию выполнять не грозит.

Первый выезд Куйвашева в «область» в статусе врио уже прорабатывается

Врио губернатора Свердловской области в ближайшее время намерен наведаться в Качканар. Своей администрации глава региона уже поручил обставить все самым лучшим образом. По задумке организаторов, во время поездки в ней должен присутствовать ребенок, которого Евгений Куйвашев возьмет на руки и понянчится. Вокруг должен суетиться дружелюбный народ, который будет радостно приветствовать будущего губернатора. Велено никаких вопросах дорогому гостю не задавать, все шаги и хлеб-соль обдумать заранее чуть ли не посекундно, а главная идея — пройти все должно душевно, чтобы ощущение «свой губернатор» передалось даже через телекамеры.

В облизбиркоме разрабатывают хитрые подписные листы для кандидатов в губернаторы

По слухам, ближайшие дни члены Свердловского облизбиркома потратят на разработку бланков для сбора подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения кандидатов в губернаторы. Не исключено, что они внесут в документ и в правила его заполнения некие хитрости, в которых будет тяжело разобраться будущим участникам кампании. Это увеличит число ошибок, которые приведут к отказу в регистрации неудобных выдвиженцев.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Советник Гайда напутал с законами для врио губернатора

В администрации губернатора Свердловской области сильно удивились недавнему заявлению советника главы региона Анатолия Гайды. Тот, дескать, публично высказал мысль о том, что ставший врио губернатор Евгений Куйвашев теперь обязан отправить в тот же статус и все свое правительство. Сам глава региона, проконсультировавшись, выяснил, что ничего и никому он в этом вопросе не должен, и обращать всех членов кабмина в исполняющих обязанности не стал, о чем лично заявил на заседании 19 апреля. Как Гайда мог допустить такую неквалифицированную оплошность и не снизится ли после этого доверие к его авторитетным советам — интриганы Желтого дома пока не знают.

Куйвашев сэкономил бюджет на статусе своих министров

Членов свердловского кабмина не отправили в статус исполняющих обязанности по чисто экономической причине, уверяют слухмейкеры. Это, как оказалось, не какая-то слишком сложная конструкция или задумка с множеством составляющих — а всего лишь вопрос экономии. Назначены члены кабмина заново после реформы были полгода назад, а потому уход их бюджету пришлось бы оплачивать вдобавок ко всему еще и компенсацией отпусков. Делать это было бы крайне неразумно, учитывая, что любую имеющуюся копейку сегодня будут стараться пустить на предвыборную кампанию, а потому и министры сохранили статус, и бюджет остался цел.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Евгений Ройзман провалил первые предвыборные встречи со сторонниками

Есть слухи, что глава Екатеринбурга Евгений Ройзман неожиданно отказался от запланированных встреч с избирателями в рамках подготовки к губернаторским выборам. По неофициальной информации, его, в частности, ждали 21 апреля в Первоуральске. Якобы порядка сотни активистов «Яблока» и его сторонников ждали Ройзмана в актовом зале одной из местных школ. Не исключается, что Ройзман намеревался объявить о своем выдвижении от «Яблока». Но по непонятной причине этого не произошло.

Мэра Екатеринбурга попытаются привязать к «делу Петлина»

По неофициальной информации, представители избирательного штаба Евгения Куйвашева начали прорабатывать программу противодействия его потенциальному конкуренту на губернаторских выборах Евгению Ройзману. По одной из версий, политтехнологи сделают акцент не на критику Ройзмана, а на дискредитацию «Яблока» — партии, от которой он собирается выдвинуться. Для этого будет актуализирована информацию об уголовном деле бывшего лидера свердловских «яблочников» Максима Петлина. Он был осужден на три года лишения свободы за вымогательство и уже отбыл тюремный срок.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

КПРФ выдвинет Юлию Михалкову кандидатом в губернаторы

Ходят слухи, что свердловские коммунисты ищут для выдвижения кандидатом в губернаторы Свердловской области необычного кандидата. Достоверно известно, что это будет молодая женщина. Не исключено, что речь идет об участнице команды «Уральские пельмени» Юлии Михалковой. Представители КПРФ понимают, что областные выборы она не выиграет. Зато вероятное использование образа актрисы на муниципальных выборах может помочь коммунистам увеличить свое представительство в местных думах.

«Главного по оперативке» Орлова заменят на представителя мэрии

Предстоящий уход на понижение первого вице-губернатора Алексея Орлова, еще не случившись, обрастает новыми подробностями. Слухмейкеры уверяют, что на место главного оперативного управляющего регионом будет назначен умелый хозяйственник. В качестве назначенца уже рассматривается несколько кандидатур: это и первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Правда, односторонним это движение не будет и, согласившись на инкорпорирование очередного городского в область, губернатор, как ожидается, потребует от главы своей администрации Владимира Тунгусова «взаимности» — назначения кого-либо из областных структур на место первого зама с дальнейшим движением на мэра. Эту роль могут отвести и вице-губернатору Азату Салихову, и министру ЖКХ Николаю Смирнову, а могут и просто вернуть на прежнее место вице-губернатора Сергея Швиндта, занимавшего должность первого вице-мэра до мая прошлого года.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургская гордума снова попробует отправить в отставку Якоба

Слухмейкеры в Екатеринбургской гордуме не исключают, что группа оппозиционных мэрии депутатов попытается сорвать следующее заседание городского парламента. Скорее всего, они предложат включить в повестку дня ряд провокационных вопросов. Не исключено, что они даже попробуют отправить в отставку сити-менеджера Александра Якоба. Таким образом оппозиционеры отомстят за ущемление прав своего коллеги Константина Киселева, которого промэрские депутаты отказались переводить на оплачиваемый режим работы.

Прокуратура сомневается в законности возвращения полномочий Екатеринбургу

Говорят, что рассмотрение законопроекта о возвращении администрации Екатеринбурга части градостроительных полномочий перерастет в политический скандал. Якобы областная прокуратура не исключает противоправности данного документа. По мнению представителей надзорного органа, полномочия можно возвращать не ранее чем через пять лет после их изъятия. По слухам, эту позицию поддержат ряд депутатов как от оппозиционных партий, так и от «Единой России». Отклонение документа даст мэрии Екатеринбурга право возобновить политическую борьбу с губернатором и официально поддержать на губернаторских выборах кандидатуру Евгения Ройзмана.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министра Смирнова послали на митинг КПРФ, чтобы принизить Якоба

Появление министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова на митинге КПРФ против бесчинства властей в коммунальной сфере было спланированной атакой на город. Утверждается, что идеологи администрации губернатора задумали такой ход исключительно ради дискредитации мэрии, с которой не прекращают вести «холодную войну». По задумке толпа должна была осознать, что к ней вышел представитель именно областной власти, а не городской, а значит, последняя совсем не заинтересована в решении проблем народа. Выход министра оказался удачным, толпа прислушалась к словам представителя власти и даже позволила ему провести своеобразный «прием граждан». Эксперимент решили взять за образец, а потому на следующем митинге против произвола власти вполне может появиться новый представитель областного правительства.

Гайда-младший придумал, кем заменить нелюбимого министра

Рассказывают, что замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда просто мечтает избавиться от своего нынешнего руководителя. Впрочем, как выяснилось совсем недавно, в его планы вовсе не входит идея стать министром. Нет, Сергею Анатольевичу не хочется напрягать себя работой и нести за все ответственность. Главная его цель — назначить на место министра абсолютно подконтрольную и безвольную персону, чтобы иметь возможность заниматься своими делами, связанными с коммунальным хозяйством региона. В качестве возможной кандидатуры сам Гайда обозначает первого замминистра Игоря Чикризова — тот, дескать, профессионал, не способный оказывать даже малейшего сопротивления внешнему давлению, а потому крайне выгоден для своего более хваткого коллеги.

Спецслужбы готовят очередную атаку на мэра Березовского

В силовых структурах снова появились слухи о возобновлении расследования дела о нецелевом расходовании 50 миллионов рублей при строительстве в Березовском домов по программе переселения жителей бараков. Не исключено, что в рамках дела будут задано много вопросов мэру города Евгению Писцову. Возможно, что силовики возьмутся за него очень серьезно, чтобы продемонстрировать своему федеральному начальству готовность нещадно бороться с коррупцией.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЭКСПО-Центре тихо стонут от директора

В выставочном ЭКСПО-Центре шушукаются о новом директоре, экс-депутате Игоре Данилове. «Нет, он хороший человек. Добрый и довольно спокойный. Даже относительно порядочный. Но он же ничего не умеет и вообще не знает дела, которым руководит. Мы думали, что за 4 месяца он войдет в курс дела, но пока этого не происходит», — говорят собеседники, близкие к правительству области.

Федерация жутко недовольна тем, как в Свердловской области ремонтируются дороги

Росавтодору не нравится ход ремонтов дорожного полотна в Свердловской области, а также то, что ход ремонта не согласовывается с ГИБДД. Такие замечания главе минтранса области были сделаны публично, в присутствии коллег из многих регионов. Для него это стало полной неожиданностью — ведь он был уверен, что в принципе область не тащится позади всех в стране в освоении бюджетных миллиардов на ремонт дорог. Но и сами регионы тоже недовольны Росавтодором. Ведомство для предоставления отчетности внедрило некий программный комплекс «Эталон». Однако корректно он не работает, не дает регистрироваться пользователям, выбрасывает из системы. А отправка туда данных — единственный способ отчитаться по программе, доказать, что не нарушаешь сроки ремонта. Нарушившим не дают финансирования. «Если сорвали даты в 2017 году, то на 2018 год денег не ждите», — говорят в Росавтодоре.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Здание гостиницы «Исеть» отдадут судебным приставам

Есть вероятность, что федеральные власти не исполнят свое обещание и не передадут здание гостиницы «Исеть» на баланс свердловского правительства. Более того, может быть отменено решение о реконструкции гостиницы. Слухмейкеры предлагают больше не вспоминать об обещании передать здание Екатеринбургскому центру современного искусства и не надеяться, что оно станет бизнес-центром. Скорее всего, в нем расположатся судебные приставы.

Артюх готовит иск к государству на 10 миллиардов рублей

Есть версия, что решение Конституционного суда РФ о незаконности нормы, позволяющей ЦИК снимать с выборов партийные списки целиком за нарушения в отдельных округах, будет иметь неожиданное развитие. Один из снятых из-за этой нормы с выборов в Госдуму экс-кандидатов от «Российской партии пенсионеров» — адвокат Игорь Трунов объявил, что готовит иск к государству о выплате компенсации в размере 67 миллионов рублей. Не исключено, что бывший председатель РПП Евгений Артюх подговаривает 164 остальных экс-кандидата подать аналогичный коллективный иск, общая сумма которого превысит 10 миллиардов рублей.

Главный полицейский Екатеринбурга может перебраться в Пермь…

Главный полицейский Екатеринбурга Игорь Трифонов все-таки может покинуть столицу Урала, — рассказывают источники в свердловской полиции. С переездом в Карачаево-Черкессию не сложилось (перевод Трифонова на должность главы республиканского МВД не одобрили в Москве), но сейчас полковник рассматривает вариант переезда в Пермь на позицию замначальника главка, что также обеспечит ему впоследствии получение генеральского звания. А на его место в свою очередь претендуют полицейские из Курска: по слухам, в руководство УМВД Екатеринбурга готова зайти целая команда «курских»: торговля должностями якобы уже началась.

…его зама ждет коррупционный скандал

Свердловские полицейские обсуждают фигуру одного из подчиненных Трифонова — замначальника полиции по оперативной работе Филиппа Куклина. Рассказывают, что еще в 2000-х в должности старшего опера в день уголовного розыска (5 октября), будучи пьяным, поехал на служебном авто, ударил две машины, перевернул автомобиль прибывшего на место ДТП аварийного комиссара и сбежал. Но тогда все замяли (говорят, не обошлось без личного вмешательства его бывшего зятя Шабанова — тогда начальника УВД Екатеринбурга). Сегодня же Куклин может вновь оказаться в центре скандала: внезапно открылось, что он вот уже 10 лет снимает квартиру у своей тещи, и при этом полицейское управление платит ему компенсацию за это. Информация, «уплывшая» из бухгалтерии УВД, может стать основной для уголовного дела.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Атомстройкомплекс» мстит за то, что его заставляют переделывать дороги

У «Атомска» сложная ситуация — якобы их мэрия Екатеринбурга заставляет за свой счет переделывать участок дороги, построенной в 2014 году. Гарантия на такие работы — три года, и этой весной участок провалился. «Атомск» этим жутко недоволен, вот и ищет способы, как насолить крупнейшим строительным организациям, которые теперь в фаворе у мэрии: городской ГУДСР и областной УТСС, — сплетничают на рынке. «Атомстройкомплекс» не только пытается бороться за многомиллионные подряды по ремонту дорог в Екатеринбурге, который объявила мэрия Екатеринбурга. В прошлом году «Атомск» выиграл тендер на проведение лабораторного контроля ремонта дорог — и отыгрался, как говорят на ГУДСР по полной программе. В этом году такой тендер тоже прошел — и «Атомск» не просто выиграл, а сбил цену до максимально низкого уровня — с 2,8 млн рублей до 1,7 млн. «Атомск» готов работать себе в убыток, лишь бы иметь возможность «плющить» других участников за работы, которые он ведет», — говорит источник «URA.RU».

Сбербанк испугался пикетов под офисом Черкашина

Уральское управление сбербанка РФ испугалось проведения пикетов обманутых дольщиков из Камышлова перед главным офисом кредитного учреждения в Екатеринбурге — только так можно объяснить целый десант специалистов управления, который высадился в Камышлове на минувшей неделе. Банкиры встречались с обманутыми дольщиками, пострадавшими от действий местного застройщика-мошенника Блинова, который действовал, как уверяют пострадавшие, в сговоре с руководителем офиса Сбербанка в этом городе Красноперовым (обеспечивавшим оформление ипотечных кредитов, деньги по которым получал Блинов). Красноперов давно уволен из Сбербанка, но черный пиар Сберу не нужен. По словам камышловцев, с каждым из пострадавших банкиры беседовали индивидуально, предлагая «скосить» пени и штрафы по кредитам с просроченными платежами, и «вернуться в график платажей». Однако обманутых дольщиков это не устроило: они считают, что платить должен осужденный махинатор, оставивших их без денег и без квартир. Так что к идее пикета у офиса Сбербанка люди могут еще вернуться.

Слушатели РАНХиГС в погонах столкнулись с бизнесом на заднем дворе вуза

Студенты и приходящие сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы возмущены до крайности. Их раздражает тот факт, что единственная парковка во внутреннем дворе академии стала закрытой. Еще больше «огня» в ситуацию, как утверждается, добавляет «наглый охранник», который ведет себя вызывающе и предлагает пропустить автомобили только после того, как ему позвонит лично ректор РАНХиГС Александр Александров. Впрочем, сердце сторожевого, утверждают испытавшие на себе всю прелесть такой парковки, смягчается уже на сумме в 50 и более рублей. Знает ли Александр Александрович о том, насколько сильным маркетинговым ходом стало его имя во внутреннем дворе вверенного вуза и подозревает ли о бизнесе своих подопечных — пока неизвестно. При этом руководство вуза, намекают доброжелатели, из-за своих же охранников сильно рискует, учитывая, что слушателями академии являются не только обычные люди, но и сотрудники правоохранительных органов.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Победу Мисс России обеспечил екатеринбургский бизнесмен

О том, кто на самом деле обеспечил екатеринбурженке Полине Поповой получить титул «Мисс Россия» можно узнать из одного единственного сообщения, которое она отправила после получения короны. Предназначалось оно, как утверждают слехмейкеры, процветающей российско-китайской компании «Сима-Ленд» и содержало слова благодарности в адрес всех шести тысяч ее сотрудников. «В особенности я бы хотела сказать слова признательности своим землякам — одной огромной команде „Сима-ленд“, в которой работает большое количество молодых и творческих людей. В вашей компании царит невероятная атмосфера любви не только к своему делу, но и нашей великой стране. Я чувствовала вашу поддержку и ощущаю ее до сих пор. Я горжусь нашей страной и великими людьми, которые делают ее лучше», — приводят кусочек из написанного доброжелатели.

Слухи Челябинской области

Дубровский готовится к пресс-конференции

Губернатор Борис Дубровский готовится к пресс-конференции с челябинскими СМИ. Таким образом он сдержал слово, которое дал в январе, на встрече с журналистами, устраивать подобные встречи раз в три месяца. К тому же пора озвучить итоги первого квартала, и, как считают в резиденции, вполне успешные.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэру прочат повышение?

Вновь заговорили о том, что мэр Челябинска Евгений Тефтелев может перейти в областное правительство, чтобы занять должность вице-губернатора. В то же время никаких предпосылок для такого перевода нет. Градоначальник строил долгосрочные планы, никак не давая понять, что может сменить место работы. Сплетники приходят к выводу, что доверять слухам не стоит, но смотрят, какой пост в правительстве может занять Тефтелев. Вакантна только одна должность, вице-губернатора, курирующего минимущества и управление делами. «Для Тефтелева не слишком масштабно», — считают слухмейкеры. К тому же год назад мэра Челябинска прочили именно на эту должность, но перевод не состоялся.

Министр обратится в полицию

Министр экономического развития региона Сергей Смольников подаст официальное заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по истории с областным венчурным фондом. 300 млн рублей, средства регионального бюджета, так и зависли в банке «Пересвет». Смольникову в свое время объявили выговор и даже лишили премии за то, что он затянул время с возвратом средств из банка. Теперь единственный способ вернуть деньги — найти виновных и предъявить им ущерб. Поэтому без помощи полиции не обойтись.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гартунг просит писать «кляузы» на конкурентов?

Болтают, что помощники депутата Госдумы, лидера южноуральских эсеров Валерия Гартунга начали кампанию по сбору кляуз на местных руководителей «Единой России». Депутат проводит в области приемы в рамках региональных недель. Помощники Гартунга просят некоторых жителей написать жалобу областному или даже федеральному руководству «ЕР» — что, дескать, обращались за помощью к своим единороссам, но ничего не получили. «А если вы еще об этом по телевизору расскажете, будет совсем хорошо!» — уверяют помощники депутата, обещая взамен личную аудиенцию у Гартунга. Жители в ответ говорят, мол, жаловаться им не на что. Может быть, поводы для жалоб и есть, но активность помощников депутата всех откровенно пугает.

«Единая Россия» осталась без юриста

Юрист регионального исполкома «Единой России» Артем Миронов командирован в Подмосковье. Там он будет оказывать помощь товарищам по партии в одной из выборных кампаний. К услугами челябинцев прибегают не в первый раз. Единственная сложность в том, что исполком остался без юриста, а впереди более трех десятков своих выборных компаний в городских и сельских поселений.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Малофеев отправился в территории

Руководитель регионального исполкома «ЕР» Алексей Малофеев тем временем стал объезжать территории, где в сентябре пройдут выборы. Болтают, что Малофеев решил лично проверить, как обстоит дело на местах, не особенно доверяя бравым отчетам. Кое-где он увидел такую грустную картину, что чуть не загрустил сам. Но, понимая, что за итоги выборов спросят с него, все же решил — положение можно и нужно исправлять.

Мурашкин сболтнул лишнего

Владимир Мурашкин, задержанный в Миассе на несколько часов оперативниками, рассказал местным журналистам подробности допроса. Сообщил, что его спрашивали по истории со срезкой асфальта. И заодно рассказал, что на его даче, к которой как раз и проложили дорогу из срезанного асфальта, прошли обыски. Потом Мурашкин спохватился, что наболтал лишнего. Тем самым он подпортил повестку властям Миасса. Мэр Геннадий Васьков старался делать вид, что ничего плохого в истории с задержанием его неофициального советника нет. А вот обыски в квартире и на даче — это уже серьезно.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все отреклись от «остановки Видгофа»

В Челябинске никак не могут понять, кто стал инициатором переименования остановки «ТРК Горки» в остановку «Отель Видгоф». За новые наименования отвечает управление культуры, но начальник управления Дмитрий Назаров от инициативы открестился, заявив, что полномочия его структуры улицы и площади. За остановки же отвечает управление дорожного хозяйства или управление транспорта. Но и там не могут сказать ничего внятного. В итоге родилась легенда, что название стало «подарком» транспортников (дорожников) собственнику отеля, бизнесмену, почетному гражданину Челябинска Борису Видгофу. Сам же Видгоф уверяет, что не имеет к этому никакого отношения.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что изъяли у Васькова?

Говорят, что во время обысков в администрации Миасса 18 апреля силовики забрали несколько пакетов документов на земельные участки. Один из них за период начала 2015 года, подписанный при сити-менеджере Станиславе Третьякове. Это участки, которые получил депутат Фатих Мамлеев. Документы оформлялись долго, Мамлеев злился на Третьякова из-за того, что цеплялись, мол, «к каждой запятой». Сейчас Мамлеев должен быть доволен, «занудство» властей обеспечило ему чистоту бумаг. Если, конечно, «депутат сам потом чего-то не накосячил», — говорят в городе. Остальные изъятые во время обысков документы подписаны в тот период, когда городом руководил уже Геннадий Васьков.

Глава пытался оттянуть «неуд»

Между тем сам Геннадий Васьков 21 апреля пригласил к себе лояльных депутатов. По слухам, он хотел попросить их, чтобы они выступили с инициативой в очередной раз отложить голосование по его отчету. Васьков пытается избежать коллективного «неуда». Но попытка сорвалась. К нему пришли и те депутаты, что твердо решили поставить мэру двойку. Васьков стал говорить, что, мол, не время сейчас для таких сессий: обыски в мэрии, будущая ревизия КСП. В ответ главе заявили, что хватит «смешить народ». Депутаты обещали областным властям, что 28 апреля заседание состоится и голосование по отчету будет. Все отметили, как Васьков нервничает.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миасс приедут ревизоры

В самом же Миассе действительно грядет большая внеплановая ревизия со стороны Контрольно-счетной палаты региона. По слухам, это будет поручение губернатора Бориса Дубровского председателю КСП Алексею Лошкину. Губернатор, так говорят в резиденции, привык верить не эмоциям, а фактам. Он должен сам убедиться в том, что в мэрии Миасса есть реальные нарушения. Так, к примеру, было в Каслинском районе. После того, как Дубровскому представили результаты ревизии ГКУ, были приняты жесткие кадровые решения, одним из которых стала отставка мэра Юрия Скулыбердина.

В Уйском районе грядут уголовки

Кстати, ревизоры КСП закончили проверку Уйского района. Болтают, что вскрыто много нарушений и обычными дисциплинарными взысканиями или исправлением «косяков» дело не обойдется. Будут уголовки, связанные с выделением жилья. Итоги ревизии будут переданы в правоохранительные органы на ближайшей коллегии КСП.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серков замечтался

Отставка главы Чесменского района Сергея Давыдова взбодрила экс-главу Александра Серкова. Он всерьез стал рассказывать всем, что в мае его «вызовет Дубровский и попросит вернуться на район». Серков не пользуется симпатиями чесменцев, и такие перспективы никого не порадовали. Но тут же стало известно, что Серкову никто не собирается возвращать власть. А все его слова просто пустые мечты.

Губернатору пишут из Вишневогорска

Говорят, что на имя Дубровского приходят письма из Вишневогорска. Жители просят не забирать от них мэра Якова Гусева. Градоначальника прочат в главы Каслинского района, и областные власти эту идею поддерживают. Но вишневогорцы считают, что Гусев им нужнее, а на посту главы района его просто «съедят» недоброжелатели, как съели в свое время Александра Грачева.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аминов подставил прокурора…

В администрации Кунашакского района рассказывают, что на аппаратном совещании глава муниципалитета Сибагатулла Аминов якобы публично объявил, что на этой неделе придут с обысками сотрудники ФСБ, и попросил всех приготовить документы. А главу об этом, дескать, предупредил прокурор района Павел Киртянов. Чиновники знают, как руководитель надзорного ведомства жестко работает по Аминову, проверяет каждый шаг и пачками выдает предписания. Близкие к главе люди полагают, что он своим публичным заявлением при всех на аппаратном совещании решил «подставить» неудобного прокурора. И, действительно, в пятницу приходили с обыском сотрудники ФСБ и полиции. После чего заглянули к Киртянову и ругались за то, что тот якобы предупреждал чиновников о проверке. Аминов оказался более тонким политиком, чем кажется, судачат в администрации.

… и продолжил нехорошую традицию

В администрации Кунашакского района рассказывают, что глава Сибагатулла Аминов чуть ли не лично заставляет всех заходить на сайт областного правительства и голосовать за него. Такой рейтинг глав по итогам интернет-голосования подводится каждый год. В районе над требованием начальства посмеиваются. Дело в том, что прежний глава Вадим Закиров также требовал голосовать за него. По итогам последнего рейтинга стал чуть ли не самым успешным руководителем муниципалитета. И тут же был арестован по обвинению в получении взятки. «Нехорошая традиция складывается», — полушутя-полусерьезно шепчутся чиновники.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деле Акулича неожиданный поворот

Дело челябинского адвоката Константина Акулича, обвиняемого в нанесении побоев, грозит развалиться в суде. Появился свидетель, заявивший, что все проблемы Акулича связаны с личной неприязнью к адвокату со стороны бывшего замруководителя следственного отдела Чебаркуля Павла Городецкого. Акулич когда-то работал у Городецкого. Показания свидетеля удивили представителя гособвинения. В прокуратуре теперь разводят руками: «Не дело, а клоунада!» По слухам, это поворот в пользу Акулича.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Спикер облдумы «засекретил» депутатские зарплаты…

Говорят, что спикер Тюменской областной думы Серегй Корепанов раздал ценные указания всем депутатам, включая оппозиционные фракции, не говорить публично о размере зарплат народных избранников «на постоянной основе». Якобы «засекретить» доходы депутатов спикера побудил скандал, устроенный единороссом Алексеем Аносовым, недовольным тем, как в областной думе распределены «ставки». «Тема депутатских зарплат заинтересовала федеральные СМИ, и многие удивились, что в Тюменской области рядовой народный избранник получает больше, чем депутат Государственной думы (более 400 тысяч рублей в месяц — ред.), — шепчутся слухачи. — Теперь спикер боится, что в Москве могут возмутиться тюменским зарплатами и их придется снижать».

…, а оставленный без «ставки» депутат мечтает о ротации мест в парламенте

В кулуарах областной Думы поговаривают, что депутат Алексей Аносов, не получив вожделенную зарплату депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе, принялся за разработку небывалого законопроекта. Якобы Аносов хочет ввести ротацию депутатов, работающих за зарплату, с тем чтобы в течение созыва все областные народные избранники смогли бы получать денежное содержание депутатов. Слухмейкеры утверждают — Аносов хочет также предложить ввести ежегодную ротацию должности председателя областной думы, которую уже двадцатый год подряд бессменно занимает Сергей Корепанов.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Митрополита Димитрия задабривают красотой и невинностью

Говорят, что у тюменцев вызвало недоумение обвинение в педофилии владыки Димитрия. Горожане уверены, что никакой противозаконной подоплеки в действиях митрополита Тобольского и Тюменского нет. «Все знают, что нрав у владыки тяжелый, — шепчутся слухачи. — Но его можно смягчить истинной красотой и невинностью. Поэтому, когда митрополит приезжает в тюменский Знаменский собор, к нему перед богослужением отправляют самых светлых мальчиков с цветами, их выбирают из воспитанников воскресных школ». Сплетники говорят, что после этой церемонии владыка смягчается и весь день пребывает в хорошем настроении.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Во главе сибирских татар поставят женщину

Говорят, что руководитель национально-культурной автономии сибирских татар Ришат Зиганшин в скором времени уступит свой пост женщине. Якобы областные власти решили заменить уже крайне немолодого депутата гордумы Тюмени на интеллигентного, умеющего выступать перед большой аудиторией ученого-тюрколога Ханису Алишеву. «Попытка поставить женщину во главе сибирских татар уже была в истории Тюменской области при губернаторе Леониде Рокецком, — шепчутся сплетники. — Тогда это закончилось разгромным проигрышем Рокецкого на выборах 2001 года во всех татарских деревнях, поддержавших кандидатуру его соперника, нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина».

В ТИУ идет проверка Минобразования

Рассказывают, что в печально знаменитом своими коррупционными скандалами Тюменском индустриальном университете работает проверка Министерства образования. Сплетники рассказывают, что проверяющих интересует деятельность ректора вуза Олега Новоселова, который сейчас находится под домашним арестом в связи с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями. Якобы вопрос об отставке Новоселова уже решен, но по делам о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, которые сейчас расследуются в отношении сотрудников ректората вуза, ответит проректор Александр Ошибков, которому вряд ли удастся избежать реального срока.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

ФНС намерена «дожать» тюменский бизнес…

Ходят слухи, что начальник ФНС по Тюменской области Тамара Зыкова не намерена уменьшать давление на тюменский бизнес, о чем ей не столько намекают, сколько уже прямо просят представители бизнес-сообщества во главе с омбудсменом Ларисой Невидайло. Несмотря на массовое «бегство» тюменских предпринимателей в другие регионы, проверки продолжатся. Слухмейкеры шепчутся, что даже просьбы поумерить служебное рвение со стороны главы региона не подействовали на Зыкову, якобы заявившую, что она слушается только указаний из Москвы. «Самое смешное, что тюменскую ФНС в этом году ждет серьезное падение по уровню сбора налогов, — говорят слухачи. — Доить-то больше в регионе некого, бизнес выжат досуха».

…, а предприниматели бегут за «наличкой» к соседям

Тюменцы сплетничают, что в области из-за стараний налоговой резко подорожали услуги «обнальщиков». Якобы цена обналички выросла до 12-14%, а кое-где и до 17%. «Еще немного, и проще будет вести бизнес «в белую», — говорят слухмейкеры. Пока же на чисто тюменском росте цен на обналичку якобы зарабатывают соседи. Сплетники говорят, что тюменские бизнесмены массово обращаются за помощью к «обнальщикам» в ХМАО и Курганскую область.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ленин станет туристической «фишкой» Тюмени

Говорят, что инициатива депутата Госдумы от Тюменской области, либерал-демократа Владимира Сысоева о захоронении тела Ленина может неожиданно сыграть на руку местным коммунистам. Якобы в случае «выноса тела» Ленина из Мавзолея на Красной площади тюменские коммунисты будут бороться за перенос мумии их вождя в здание Аграрного университета Северного Зауралья в Тюмень. Тело Ленина уже хранилось здесь все годы Великой Отечественной войны, а теперь может стать еще одной местной «фишкой» для привлечения туристов.

ОНФ нашел «мертвые души» среди бомжей

Говорят, что тюменские активисты «Народного фронта» в ходе проведения проверки тюменского «центра „Бомж“» обнаружили «мертвые души» — людей, которые по бумагам есть, но самом деле их никто и никогда не видел. Причем за каждой такой «мертвой душой» закреплено бюджетное финансирование. Слухмейкеры гадают, сможет ли руководство социального учреждения вовремя избавиться от «мертвых душ» или ему придется держать ответ перед правоохранительными органами.

Слухи ХМАО

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Шаповал собрался в отпуск с последующим увольнением…

Много слухов ходит вокруг персоны замгубернатора Югра по строительству и ЖКХ Дмитрия Шаповала. Якобы высокопоставленный чиновник де-факто лишился своих ключевых полномочий и подумывает сменить место работы. «Говорят, что сценарий будет классическим: Дмитрий Викторович уйдет в отпуск, из которого уже не выйдет», — судачат сплетники.

…и ведет переговоры со Сторожуком

Новым местом трудоустройства Шаповала якобы станет Сургут, а конкретно, одна из крупнейших строительных компаний Югры «Сибпромстрой». Рассказывают, что вице-губернатор уже заключил договоренности с хозяином предприятия Николаем Сторожуком.

Есть мнение, что в Сургуте также развивает свой бизнес супруга Дмитрия Шаповала, которая открыла в экономическом центре ХМАО школу иностранных языков.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Югорских чиновников лишат пиара и откатов на СМИ

По слухам, в медиасфере ХМАО готовится грандиозная чистка. В первую очередь она коснется муниципальных контрактов со СМИ. Говорят, якобы в правительстве региона наконец-то обратили внимание на выделяемые для сотрудничества с журналистами суммы из бюджетов городов и районов. «Там крутятся огромные деньги, небольшие в рамках одного муниципалитета, но если все сложить, то можно часть дефицита окружной казны покрыть. Десятки миллионов, которые уходят в никуда, потому что уровень местных СМИ в некоторых случаях хуже, чем школьные стенгазеты», — удивляются сплетники.

По слухам, в Белом доме затеяли чистку и чтобы избежать новых коррупционных скандалов, которые могут возникнуть, если силовики заинтересуются, почему на СМИ расходуются такие суммы.

Фото: Алексей Григорьев © URA.RU

Ряшин отдал крупный контракт детям Вайсбурта и Сандулова

В окружном центре начались работы по продлению улицы Дзержинского до Объездной дороги, а горожане обсуждают одного из подрядчиков проекта — ничем доселе неизвестную фирму ПСК «Ханты-Мансийскстрой». Именно она выиграла контракт на более чем 20 млн рублей у муниципалитета на выполнение строительных работ с устройством транспортных развязок. Причем закупка якобы была произведена у единственного поставщика. Слухачи говорят, что власти Ханты-Мансийска могли таким образом сделать реверанс известным в городе людям — экс-президенту ЗАО «ВНСС», «почетному дорожнику России» Александру Вайсбурту и бывшему гендиректору «Северречфлота» Сергею Сандулову.

«Оба героя былых времен имеют неоднозначную репутацию, хорошо знакомы меж собой, были депутатами местной думы и дружат семьями. А их дети — Дмитрий Вайсбурт и Мария Гончарова — выступают соучредителями той самой компании „ХМС“, неожиданно выигравшей политически важный для города подряд. Максим Ряшин преобразует Ханты-Мансийск к грядущей шахматной олимпиаде. Вот только справятся ли со сложным проектом дети строителя и речника? Ведь в современных экономических реалиях кран бюджетного финансирования, как прежде для родителей, никто открывать не станет», — поговаривают ханты-мансийцы.

Ботвинкин уехал из ХМАО…

Прокурорские рассказывают, что глава надзорного ведомства Евгений Ботвинкин покинул пределы Югры. Говорят, что прокурор отбыл на плановую учебу. «Будет повышать квалификацию», — обсуждают люди в синих мундирах.

…, а в его ведомство приехала Генпрокуратура

Тем временем в прокуратуре ХМАО якобы работают ревизоры из ведомства Юрия Чайки. По слухам, в целом проверяющие довольны. В Югре показатели растут, преступников ловят, законы соблюдают. Рассказывают, что комиссия уже сворачивает свою деятельность, а готовится к самой приятной части визита — увеселительной экскурсии по местным ресторанам, трактирам и саунам.

Мавлютова трясут из-за нефтеврезок

Однако для прокурора Нижневартовска Максима Мавлютова, по слухам, визит гостей из Москвы превратился в сплошную головную боль. Генпрокурорская проверка якобы недовольна надзором в области добычи и перекачки нефти. Слухачи рассказывают, что у начальства сложилось мнение, будто Мавлютов просто дистанцировался от нефтяных проблем, испугавшись местного криминалитета, и сосредоточился на более простых и понятных ему социальных проблемах. Слухмейкеры предрекли прокурору возможную отставку.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске готовится бунт против депутатов

В администрацию Нижневартовска может поступить уведомление о митинге, требованием которого станет роспуск гордумы. Якобы местные жители чрезвычайно недовольны проектом по благоустройству, который лоббируют спикер Максим Клец со своим заместителем Сергеем Землянкиным. Согласно задумке парламентариев, горожане должны будут «скинуться» в фонд благоустройства посредством надбавки к квартплате, чтобы взамен их микрорайоны засияли. Сами горожане уверены, что у этих плат будет низкая собираемость и реальной помощи город не получит. Вместо благих дел собранные на благоустройство средства могут быть попросту разворованы.

Слухи ЯНАО

Ямал не обеспокоен корректировками «Сотрудничества» со стороны Югры

Ямал не переживает из-за сокращения Югрой некоторых направлений программы «Сотрудничество». В частности, речь идет об уменьшении финансирования медучреждений Тюменской области со стороны ХМАО. Как утверждают инсайдеры, ЯНАО так уже сделал несколько лет назад. Если говорить о клиниках, автономия предпочитает выбирать медучреждения не только в Тюмени, но и в других городах, исходя из того, что они могут предложить.

Место в Гордуме Ноябрьска обсуждается в Москве

В Ноябрьске решают, кому отдать освободившийся после ухода Шаповаловой мандат. Есть вероятность, что его получит представитель ЛДПР. Дело в том, что сейчас в Гордуме нет либерал-демократов, хотя раньше были. После ухода в Заксобрание Голубенко провели довыборы, но место получил коммунист. Шаповалова представляла ЕР, однако, возможно, соотношеение нарушат. Этот вопрос будет решаться на самом высоком уровне ЛДПР, вероятнее всего, в Москве, считают слухмейкеры.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полиция не поддерживает антиалкогольную инициативу

В региональном правительстве обсуждают инициативу ямальских депутатов о сокращении часов продажи алкоголя. Власти в растерянности. С одной стороны — дело благое и по этому пути идут многие соседи. С другой стороны, началось давление полицейских, которые уже несколько лет твердят о бесполезности борьбы с черным рынком алкоголя. «Штрафы настолько мизерные, что любой таксист за ночь заработает на алкоголе в разы больше. А сейчас депутаты им подарят еще один вечерний час для торговли из багажника», — говорят полицейские. Будет принят закон или нет, пока никто утверждать не берется.

Главу Гыды решили пока не увольнять за скандалы

Главу поселка Гыда Олега Шабалина, у которого сейчас идет масштабна проверка, решили пока оставить на посту. Слухмейкеры утверждают, что окружные чиновники решили не раздувать лишних скандалов вокруг национального поселка. Пока что его не уволят. Осенью в поселке должны пройти выборы главы. Слухачи не исключают, что именно в этот момент власть может смениться, тихо, законно и без лишних вопросов.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Ямальским депутатам запретят нанимать родственников

На очередное заседание ямальского Заксобрания вынесли поправки в закон о помощнике депутата. Сам законопроект нигде не опубликован, но слухмейкеры уверяют, что местные парламентарии решили пойти вслед за федеральными коллегами и примут поправку, которая запрещает брать в помощники своих родственников. Источники судачат, что особо депутатов закон не испугал. Прецедентов таких на Ямале нет. К тому же при необходимости закон можно обойти, пристроив родных к коллегам по думе или в аппарат Заксобрания.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетникова снова атакуют…

Рассказывают, что в ближайшее время временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова жду новые информационные неприятности. Скандал вокруг его соперника на праймериз «Единой России», депутата Заксобрания Сергея Клепцина лишь разгорается — можно ждать новых сюжетов на федеральных каналах.

Как говорят, акция вокруг депутата и его высказывания о «случайных детях» — это хорошо спланированный ход с целью дискредитировать именно Решетникова. Якобы главу региона ждет новый серьезный удар «по касательной» — на телевидении готовятся сюжеты и о других политических деятелях Прикамья.

… чтобы сорвать праймериз

По слухам, реальная цель информационной атаки на Клепцина — срыв праймериз «Единой России» по выдвижению кандидата на губернаторские выборы. Идея заключается в том, что руководство партии во избежание репутационных рисков потребует снять кандидатуру Клепцина. Но других соперников у Решетникова нет, поэтому в таком случае праймериз пришлось бы признать несостоявшимися. Возник бы вопрос, может ли вообще врио губернатора участвовать в выборах.

Говорят, ради воздействия на политическое руководство страны интересанты и использовали именно федеральное телевидение. Причем сейчас все понимают, что нельзя делать вид, будто скандала нет, хотя и очевидно, что Клепцин стал заложником обстоятельств.

Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Клепцин оказался жертвой…

Слухачи сообщают, что в действительности скандальная идея не выдавать пособие в 60 тысяч рублей матерям-одиночкам принадлежит вовсе не руководителю комитета Заксобрания по социальной политике Сергею Клепцину. Он якобы внес лишь группу поправок, подготовленных коллегами. Рассказывают, что Клепцин попытался оправдаться и выяснить, кто же все-таки придумал эту дискриминационную поправку. Однако никто не вспомнил реального автора этой идеи.

Слухмейкеры утверждают, что от Клепцина потребовало объяснения руководство «Единой России», но депутат якобы предложил обратиться за пояснениями к вице-премьеру правительства Прикамья Татьяне Абдуллиной, готовившей закон. Ну, а авторство поправки депутат якобы попросил уточнить у председателя Заксобрания Валерия Сухих — ведь именно аппарат парламента должен собирать и хранить подобную информацию.

… и Миков тоже не виноват

Ходят слухи, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ потребовал от пермского детского омбудсмена Павла Микова объяснений. Ведь уполномоченный по правам ребенка вместо того, чтобы заступиться за обиженных матерей-одиночек и «случайных детей», поддержал Сергея Клепцина и скандальный закон.

Поговаривают, звонки из Москвы встревожили Микова и он якобы заявил, что указание поддержать Клепцина получил от спикера Заксобрания Валерия Сухих. Слухачи утверждают, что ответ встревожил уже звонивших, которые пообещали омбудсмену разобраться в том, насколько он соответствует занимаемой должности.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов показал силу

Ходят слухи, что за атакой на Сергея Клепцина стоит депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, который был главным оппонентом прежнего губернатора Виктора Басаргина. Парламентарий таким образом одним выстрелом убил трех зайцев. Во-первых, самому Клепцину отомстили за переход в стан властей и поддержку Басаргина. Во-вторых, ударили по секретарю пермского отделения «Единой России» Николаю Демкину, с которым Скриванов был в открытой конфронтации. В-третьих, показали свою силу Максиму Решетникову.

Поговаривают, Скриванов искусно ведет двойную игру. Он якобы успешно демонстрирует свою поддержку Решетникову, а реально у него готов целый план ударов по главе региона с целью дестабилизировать политическую ситуацию и заставить властей договариваться на выгодных депутату условиях.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Постникова готовят ко второму туру

По слухам, размышления о том, что координатор пермского отделения ЛДПР и лидер фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников не является реальным конкурентом Максиму Решетникову, имеют мало общего с реальностью. Говорят, вопрос выдвижения Постникова от жириновцев фактически решен. И вокруг будущего кандидата уже возникла активность.

Судачат, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов обозначил команде врио губернатора, что Постников — это его человек, который может послужить «торпедой» и гарантировать, что выборы состоятся. А в действительности, по слухам, Скриванов готовится «накачать» кампанию Постникова деньгами и довести выборы до второго тура. Ну, а в случае, если второй тур состоится — с главой региона можно будет торговаться и диктовать свои условия.

Волынец устроила эсеров

Слухмейкеры утверждают, что лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец, которая в прошлом году заняла второе место на выборах в одномандатном округе, готовится стать кандидатом в губернаторы от «Справедливой России». Якобы вопрос ее выдвижения согласован с самим Сергеем Мироновым.

Наблюдатели рассуждают, что Волынец точно не будет «торпедой» и, поскольку обладает известностью на федеральном уровне и финансовым ресурсом, вполне способна довести выборы губернатора до второго тура. Говорят, при случае помочь ей в этом готов ранее упомянутый Дмитрий Скриванов.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев спрятался

Слухачи доносят, что «торпедой» предложили стать лидеру общественного движения «Выбор» Константину Окуневу. Команда Решетникова якобы вышла на диалог с политиком, который уже заявил о старте своей кампании и вывесил огромное количество баннеров. Прозвучало следующее предложение: Окуневу помогают с выдвижением от какой-нибудь партии и регистрацией, а он отдает свою кампанию в управление политтехнологам Решетникова. Таким образом, политик стал бы управляемой «торпедой», но смог бы добавить в свою биографию участие в выборах губернатора.

Как утверждают шептуны, Окунева приглашали на встречу, чтобы обсудить детали взаимодействия, однако он от подобной беседы наотрез отказался и не пришел.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Хараськина обманули…

Говорят, команда Решетникова почти договорилась о взаимодействии с бывшим руководителем приемной президента РФ в Пермском крае Олегом Хараськиным. Ему якобы предложили роль «торпеды» в обмен на пост замминистра в правительстве. Ну и заверили, что после выборов Хараськин станет реальным членом команды губернатора.

Однако, по разговорам, как только политтехнологи поняли, что «торпедами» смогут послужить кандидаты от КПРФ и ЛДПР, с Хараськиным контакты прекратились. Ситуация чревата тем, что политик в итоге просто поддержит не Максима Решетникова, а кого-то из его конкурентов. На юге Прикамья Хараськин — человек известный и влиятельный.

…, а он затеял новый проект

Поговаривают, Олег Хараськин на этой неделе встретился за чашечкой кофе с лидером «Движения автомобилистов России», экс-депутатом Госдумы Виктором Похмелкиным. Последний ранее заявил о готовности сформировать целую оппозиционную коалицию и выставить от нее кандидата в губернаторы.

Неизвестно, о чем договорились политические деятели. Однако судачат, что активизировалась «Партия Роста». Возможно, скоро именно она представит политика, который рискнет составить конкуренцию Решетникову.

Колоколовой мстят

Слухачи предполагают, что компрометирующая публикация в «Новых известиях» о тесных взаимоотношениях лидера пермского отделения «Яблока» Ольга Колоколовой с прямыми конкурентами — единороссами — это вовсе не попытка сместить ее с руководящей должности. Говорят, основная цель атаки — отбить интерес к выборам губернатора у самой Колоколовой и позволить федеральному руководству партии выбрать кандидата.

Есть также версия, что за компроматом в отношении Колоколовой стоит и. о. руководителя пермского УФАС Антон Удальев. Последний в прошлом году был кандидатом от «Яблока» на выборах в гордуму и очень рассчитывал получить мандат. Однако Колоколова якобы всячески мешала своим же кандидатам в гордуму, из-за чего на «яблочницу» затаили обиду. Сейчас же — в преддверии губернаторских выборов — компромат пришелся кстати.

Крутень внедряет в минздрав своего агента

Пока общественность и политическая элита обсуждает, что министерством здравоохранения Пермского края реально управляет не формальный руководитель Вадим Плотников, а неофициальный советник губернатора Анатолий Зубарев, другие интересанты от медицины стараются внедрить в ведомство своих агентов. Якобы экс-министр, а ныне главный врач МСЧ-11 Анастасия Крутень активно лоббирует приглашение в минздрав своего подчиненного — заместителя главврача по медицинской части Константина Шипигузова.

По слухам, Шипигузов претендует на пост замминистра, ответственного за помощь взрослому населению. Но одобрит ли такое назначение медицинское сообщество — большой вопрос.

Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Самойлов готовит неприятности Уткину

Слухачи сообщают, что глава Перми Дмитрий Самойлов создал в городской Думе коалицию против спикера Юрия Уткина. Переговоры вел якобы бывший заместитель Самойлова в администрации, а ныне вице-спикер Алексей Грибанов.

Говорят, в коалицию вошли оппозиционеры Надежда Агишева («Яблоко»), Геннадий Сторожев (КППРФ), Илья Лисняк (ЛДПР) и Сергей Ильин (ЛДПР). К ним якобы примкнули несколько единороссов. Наблюдатели уже гадают не только о том, как поведет себя группа непокорных депутатов, но и как отреагирует «Единая Россия», если у Уткина возникнут проблемы с однопартийцами.

Антимонопольщики ударили по чиновникам и энергетикам

По слухам, федеральная антимонопольная служба (ФАС) устроила проверку в региональной службе по тарифам (РСТ) и выявила многочисленные нарушения. Конкретно — тарифы для ресурсоснабжающих организаций либо существенно завышены, либо вообще непонятно как сформированы. Говорят, все нарушения почему-то касаются холдинга «Ренова», а главным образом — «Пермской сетевой кампании» и «Т Плюс».

Поговаривают, что, «копнув» поглубже, антимонопольщики выявили аффилированность членов правительства Пермского края с топ-менеджерами названных энергетиков. Компрометирующие материалы переданы в полицию. По слухам, правоохранители потихоньку начали расследование.

Слухи Курганской области

Противники президента проведут акцию

Противники президента хотят провести акцию в Кургане 29 апреля, сообщают сплетники. Требования покинуть пост Владимиру Путину они хотят передать через приемную президента, расположенную на центральной площади. Однако слухачи сомневаются, что кто-то разрешит подобную акцию. «К тому же на площади в этот день запланирована эстафета газеты „Новый мир“», — напоминают сплетники.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сапожникову готовят конкурента

Зауральские промышленники не поддерживают кандидатуру экс-депутата Александра Сапожникова и, как утверждают слухачи, даже готовы выдвинуть своего кандидата на праймериз по определению претендента на место в областной думе. Им может стать молодой предприниматель, директор «Курганских прицепов» Александр Тупицин. «Сапожников оставил о себе плохую память на автобусном заводе», — объясняют сплетники выбор промышленников.

Чудновец всколыхнула ненависть к депутату

Сплетники рассказывают, что заявления Евгении Чудновец, которая называет заказчиком своего уголовного дела депутата Госдумы Александра Ильтякова, вызвала отклик среди обиженных народным избранником. Слухачи предупреждают, что вскоре могут всплыть неоднозначные факты из его биографии.

Чудновец прочат новые иски

Курганские сплетники заметили, что Евгения Чудновец рекламирует своих кукол, которые являются персонажами известного мультика. При этом очевидно, что у нее нет разрешения на использование этих изображений, уверены слухмекеры. Они предупреждают, что активистка может нарваться на новые иски.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане гадают, будут ли довыборы в гордуму

Сплетники утверждают, что досрочный уход Александра Мазеина с поста депутата курганской думы — вопрос уже решенный. Сейчас на повестке другой вопрос- будут ли в этом году проходить довыборы в гордуму, времени объявить праймериз остается уже немного. Сплетники предупреждают, что желающих на этот пост может и не найтись — после того, как отменили доплаты, в депутаты никто не рвется.

Потапов вызвал подозрения

В Кургане сплетники шепчутся, что сити-менеждер города Андрей Потапов пришел на пятничное публичное мероприятие слегка навеселе. Это заметили многие присутствующие. «Мало того, что себе трехдневную неделю устроили, еще и отпраздновали в рабочее время», — негодуют слухачи.

В поджоге заподозрили Богомолова

Сплетники рассказывают, что возле дома на Куйбышева, где недавно сгорела крыша, видели застройщика Алексея Богомолова. Слухачи подозревают, что он проявляет интерес к земельному участку. «Неужели ему мало уже возбужденных уголовных дел и он причастен к поджогу?» — недоумевают слухмейкеры.

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