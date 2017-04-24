Решетникова как губернатора узнал каждый второй пермяк

09:27 24 апреля 2017 0

Результаты апрельского опроса способны поднять настроение Максиму Решетникову, врио пермского губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Максим Решетников занимает пост губернатора Пермского края два с половиной месяца, за которые успел объездить многие территории и сделать ряд программных заявлений. В сентябре ему предстоят выборы и переход в статус легитимного главы региона в случае победы. В распоряжении «URA.RU» оказались эксклюзивные данные социологических опросов, которые показывают, как земляки относятся к врио губернатора и сколько пермяков вообще узнают Решетникова.

Источники редакции предоставили результаты социологических опросов на тему узнаваемости нового главы региона, проводимых в Пермском крае каждый месяц. Первое исследование состоялось в феврале, затем были замеры марте. Последний, самый свежий — в апреле.

В Перми была опрошена тысяча человек, в остальных территориях — еще полторы тысячи.

Репрезентативная выборка соответствовала градации избирателей края по полу, возрасту и месту жительства. Были заданы заданы вопросы «Знаете ли вы этих людей?» (в анкете были несколько пермских политиков) и «Доверяете ли вы им?».

Из представленных данных следует, что в феврале сразу после назначения узнаваемость Максима Решетникова в Пермском крае в целом составила 46,9%. В марте показатель подрос на 4% (до 50,9%), а в апреле составил уже 54%.

При этом данные по Перми и остальным территориям существенно отличаются: в столице Прикамья узнаваемость врио губернатора выше все три месяца (в феврале 53,4%, в марте — 58%, в апреле — 58,5%).

Целью исследования было выяснить уровень доверия к лидеру пермской власти Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Второй вопрос, касающийся доверия, показал меньшие результаты. Из всех участников опроса о доверии Максиму Решетникову сообщили 12,7% опрошенных в феврале, 16,1% — в марте. В апреле уровень доверия к главе региона достиг 19,4%. В данном случае респонденты из Перми не сильно отличаются от участников опроса из других муниципалитетов — в столице Прикамья Решетникову доверяют больше на 1-2%.

Однако если брать во внимание только тех, кто на первый вопрос ответил положительно (знает Максима Решетникова), то среди них уровень доверия намного выше. В феврале он составил 27%, в марте — 31,6%. В апреле показатель достиг 35,9%. И тут ситуация обратная — в территориях главе региона доверяют на 1-4% больше, чем в Перми. В марте в Перми показатель был 29%, а в Пермском крае за вычетом столицы — 33,6%. В апреле показатели почти сравнялись: 35,5% и 36,2% соответственно.

В начале апреля недоброжелатели Решетникова активно распространяли информацию, что глава региона провалил замер рейтинга. Якобы узнаваемость по региону составила чуть более 6%, а уровень доверия вообще отсутствует. Однако из данных, полученных «URA.RU», следует, что реальные показатели совсем другие.

Когда-то статистика отношения пермяков к власти была открытой, публично озвучивалась, активно комментировалась, из полученных данных следовали определенные выводы — напомнил доктор политических наук Олег Подвинцев. Однако

в последние месяцы правления прежнего губернатора Виктора Басаргина вопросы узнаваемости главы региона стали тайной и предметом догадок.

«У новой фигуры на фоне отставки не слишком популярного губернатора по определению должен быть большой кредит доверия, высокие ожидания со стороны населения. И наиболее важна здесь именно динамика показателей. Если уровень доверия значительно ниже узнаваемости — то это тревожный сигнал. Он может свидетельствовать о том, что ожидания электората не оправдываются. Если в дальнейшем показатели уровня доверия будут менять в худшую сторону, то это закончится плохо», — отмечает эксперт.