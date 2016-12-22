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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
09:06  22 декабря 2016 12

В Зауралье снова повышают тарифы на проезд. Решение уже назвали незаконным

Маршрутки. Челябинск, билет, проезд
Проезд в Шадринске подорожает с 18 до 20 рублейФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

С 1 января 2017 года максимальная стоимость одной поездки в автобусе по Шадринску составит 20 рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации города.

Предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров был установлен постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 8 декабря 2016 года, отмечается в сообщении.

В областном департаменте промышленности и транспорта это решение назвали незаконным. Как пояснил «URA.Ru» источник в департаменте, в регионе нет регулируемых тарифов на проезд, таковыми считаются лишь те тарифы, за которые доплачивает муниципалитет. Согласно 220-му федеральному закону, для работы по регулируемым маршрутам требуется проведение аукционов и субсидирование за счет бюджетных средств. Источники агентства не исключили, что это решение может иметь коррупционную составляющую.

«Решили поднять всем скопом, чтобы у потребителей не было выбора, при этом свалить ответственность на госорган», — прокомментировал ситуацию эксперт, знакомый с ситуацией в муниципалитете.

В настоящее время цена проезда автобусом в Шадринске составляет 18 рублей. В Кургане один из перевозчиков в начале года повышает стоимость проезда с 20 до 22 рублей.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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