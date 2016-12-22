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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
11:15  22 декабря 2016 28

Фуры под Ноябрьском замерзают уже четвертый день. «Люди из города приносят еду». ВИДЕО

Забастовка дальнобойщиков. Тюмень, дальнобойщики
Дальнобойщики жалуются на дорогостоящие услуги обогрева автомобиля и отсутствие помощи от МЧСФото: Николай Бастриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Дальнобойщики застряли на ямальской трассе из-за морозов
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Власти Ноябрьска сообщили о том, что в четверг, 22 декабря, ситуация в районе Карамовского поста улучшается. По данным чиновников, водители большегрузов, застрявших из-за сильных морозов на выезде, получают всю необходимую помощь.

Работают три кафе, есть заправка. Те, у кого на данный момент нет средств на топливо, могут взять «дизель» под роспись. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на территории Карамовского поста имеется отапливаемое здание, занимаемое НФГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», в котором размещен пункт обогрева.

Водителей, которые накануне заявили об отсутствии помощи, обвинили в представлении недостоверной информации. В Сети развернулось серьезное обсуждение проблемы.

На Карамовском посту застряли большегрузные автомобили (по словам самих дальнобойщиков, это произошло четыре дня назад. В СМИ информация об этом попала три дня назад). Многие машины из-за сильных морозов сломались. Некоторые водители боятся продолжать путь даже в исправном автомобиле, опасаясь поломки в пути и нехватки топлива. По данным на вечер 21 декабря, в районе поста скопилось около 37 автомобилей.

Как рассказал в четверг, 22 декабря, «URA.Ru» водитель Сергей, он везет груз из Екатеринбурга до Нового Уренгоя. «Я не первый год за рулем, были и морозы. Поэтому решил ехать. Однако в пути отказали тормоза. В город эвакуироваться и оставлять машину я не хочу — там груз. Очень много мародеров. От МЧС помощи практически никакой, за исключением того, что они привезли питьевую воду. На заправке кончается топливо. Приезжают люди из города, привозят продукты для нас», — рассказывает водитель.

Он говорит, что шоферы ждут потепления, а пока не глушат двигатель грузовых авто. Можно было бы отогреть транспорт тепловыми пушками, но это слишком дорого (порядка 5 тыс. рублей за час). Поэтому водители просто ждут улучшения погодных условий.

Как сообщают власти города, температура воздуха повышается, в данный момент она составляет — 41 градус.

Один из застрявших дальнобойщиков — Анатолий Зоря — снял небольшой ролик о том, что происходит на посту. Он объяснил, почему водители не станут покупать дизтопливо на имеющейся заправке и почему заявляют об отсутствии помощи от спасателей.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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