13:34 22 декабря 2016 21

Евгении Чудновец сокращен срок колонии с 6 до 5 месяцев фото: с личной страницы Евгении Чудновец во "ВКонтакте"

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за «репост» «детской порнографии» останется в колонии общего режима на пять месяцев. Такое решение вынес Курганский областной суд в четверг, 22 декабря, передает корреспондент «URA.Ru» из зала суда.

Осужденная участвовала в процессе рассмотрения апелляции посредством видеоконференцсвязи. Областной суд изменил решение районного суда — сократил срок заключения Чудновец с 6 до 5 месяцев колонии. Адвокаты подсудимой намерены обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека.

Друг Чудновец Андрей Мясняков прокомментировал решение суда в соцсетях: «Смягчили наказание, дали 5 месяцев. У меня нет слов #СвободуЧудновец».

Как ранее сообщало «URA.Ru», дело Чудновец получило широкий общественный резонанс. В августе 2015 года женщина разместила в одной из социальных сетей видеоролик с изображением обнаженного мальчика, над которым издевались вожатые лагеря Курганской области. Позже она пояснила, что пыталась привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к этому безобразию.

Однако 8 ноября Катайский районный суд признал Евгению Чудновец виновной в распространении детской порнографии и осудил на 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. С суровым приговором не согласилась прокуратура Курганской области, запросив для Чудновец наказание, не связанное с лишением свободы. У осужденной остался малолетний сын. Вожатые, которые снимали видео с мальчиком, за издевательства над ребенком были осуждены на 3 и 6 лет лишения свободы.