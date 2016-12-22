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22 декабря 2016
Главные новости 
11:24  22 декабря 2016 1

Военных ЦВО, пострадавших при крушении Ил-18, перевозят из Якутии в Москву

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, больница, каталка
Из больницы Тикси пострадавших при крушении самолета перевозят в МосквуФото: Игорь Меркулов © URA.Ru
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Катастрофа самолета ЦВО в Якутии
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В Москву из Якутии вылетел борт с офицерами Центрального военного округа, пострадавшими при аварии самолета Ил-18. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

В Единой дежурной диспетчерской службе Булунского района Якутии сообщили, что спецборт из Тикси вылетел в 7.20 мск, в столицу он прибудет примерно через 7 часов, сообщает «Газета.Ru». Там также уточнили, что самолет задержался с вылетом из-за доставки трех человек, пострадавших наиболее серьезно.

На борту самолета перевозят 38 раненых. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, передает «Федеральное агентство новостей». Согласно прогнозам медиков, которые прилетели в поселок Тикси на военном лайнере с медицинским модулем, пострадавшие смогут перенести перелет.

Самолет Ил-18, принадлежащий Минобороны, совершил аварийную посадку 19 декабря в 27 километрах от поселка Тикси в Якутии. Лайнер вез по ротации вертолетчиков с авиабазы «Травяны» в Каменске-Уральском (Свердловская область). Экипажи должны были заменить вертолетчиков с арктической военной базы «Северный клевер» на острове Котельном в море Лаптевых. При посадке самолет разломился на три части, все пассажиры и члены экипажа выжили.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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