Военных ЦВО, пострадавших при крушении Ил-18, перевозят из Якутии в Москву

11:24 22 декабря 2016 1

Из больницы Тикси пострадавших при крушении самолета перевозят в Москву Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В Москву из Якутии вылетел борт с офицерами Центрального военного округа, пострадавшими при аварии самолета Ил-18. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

В Единой дежурной диспетчерской службе Булунского района Якутии сообщили, что спецборт из Тикси вылетел в 7.20 мск, в столицу он прибудет примерно через 7 часов, сообщает «Газета.Ru». Там также уточнили, что самолет задержался с вылетом из-за доставки трех человек, пострадавших наиболее серьезно.

На борту самолета перевозят 38 раненых. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, передает «Федеральное агентство новостей». Согласно прогнозам медиков, которые прилетели в поселок Тикси на военном лайнере с медицинским модулем, пострадавшие смогут перенести перелет.

Самолет Ил-18, принадлежащий Минобороны, совершил аварийную посадку 19 декабря в 27 километрах от поселка Тикси в Якутии. Лайнер вез по ротации вертолетчиков с авиабазы «Травяны» в Каменске-Уральском (Свердловская область). Экипажи должны были заменить вертолетчиков с арктической военной базы «Северный клевер» на острове Котельном в море Лаптевых. При посадке самолет разломился на три части, все пассажиры и члены экипажа выжили.