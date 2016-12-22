11:56 22 декабря 2016 6

Сергея Туманина увезли из офиса МУП "Теплоком" в наручниках Фото: оперативная съемка

Директор МУП «Теплоком» в Чебаркуле Сергей Туманин задержан по подозрению в совершении преступления по ст. 290 (получение взятки) УК РФ, сообщили «URA.Ru» собственные источники в силовых структурах. Оперативно-следственные действия были проведены в МУП 21 декабря сотрудниками Следственного комитета Чебаркуля, миасского отдела УФСБ по Челябинской области при поддержке бойцов ОМОНа.

Туманин подозревается в получении взяток от коммерческой структуры за оказание содействия при заключении договоров на поставку угля для котельных. Директора МУП увезли прямо из офиса в наручниках. Пока шли оперативно-следственные действия, всех сотрудников собрали в зале совещания, из офиса никого не выпускали. Больше месяца назад в мэрии Чебаркуля проходили обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении вице-мэра Олега Соловьева. Тогда же были изъяты документы по МУП «Теплоком».

Оперативная съемка