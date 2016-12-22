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22 декабря 2016
21 декабря 2016
11:56  22 декабря 2016 6

Директор МУП Чебаркуля задержан по подозрению в получении взятки. ВИДЕО

Сергея Туманина увезли из офиса МУП "Теплоком" в наручникахФото: оперативная съемка

Директор МУП «Теплоком» в Чебаркуле Сергей Туманин задержан по подозрению в совершении преступления по ст. 290 (получение взятки) УК РФ, сообщили «URA.Ru» собственные источники в силовых структурах. Оперативно-следственные действия были проведены в МУП 21 декабря сотрудниками Следственного комитета Чебаркуля, миасского отдела УФСБ по Челябинской области при поддержке бойцов ОМОНа.

Туманин подозревается в получении взяток от коммерческой структуры за оказание содействия при заключении договоров на поставку угля для котельных. Директора МУП увезли прямо из офиса в наручниках. Пока шли оперативно-следственные действия, всех сотрудников собрали в зале совещания, из офиса никого не выпускали. Больше месяца назад в мэрии Чебаркуля проходили обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении вице-мэра Олега Соловьева. Тогда же были изъяты документы по МУП «Теплоком».

Оперативная съемка

Альбина Золотухина
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