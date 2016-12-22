{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
12:49  22 декабря 2016 1

Топ-менеджер «Корпорации Развития» добился банкротства «Екатеринбургского виншампанкомбината»

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка, алкоголь, струя, слив
Последний завод по производству алкоголя на Среднем Урале признали несостоятельнымФото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета:
Арест главы "Корпорации развития"
все новости сюжета

Арбитражный суд Свердловской области признал несостоятельным старейшее алкогольное предприятие Урала. С иском о банкротстве ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» обратилась компания, тесно связанная с одним из руководителей скандально известной «Корпорации Развития».

Согласно картотеке арбитражных дел, сумма требований кредиторов предприятия составляет более 328 миллионов рублей. В настоящий момент в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Отметим, на предприятии, основанном в 1934 году, производились шампанское, сухие и оригинальные вина, винные напитки, коньяк и водка. В январе 2016 года стали известны планы комбината о массовых сокращениях сотрудников, а в феврале он добровольно отказался от лицензии на производство алкогольных напитков.

Примечательно, что иск о банкротстве предприятия поступил от «Екатеринбургской инвестиционно-финансовой компании», которой руководит Георгий Соболев — сын замдиректора по правовым вопросам «Корпорации развития» Сергея Соболева. В свою очередь ЕИФК является «дочкой» фирмы «Орион», которую учредила компания «Собинвест», директором которой является Соболев-старший. Кроме того, ранее он работал в Росспиртпроме, в департаменте, который занимался банкротствами.

Отметим, ранее «URA.Ru» подробно изучило бизнес топ-менеджеров опальной «Корпорации Развития» после ареста ее гендиректора Сергея Маслова и его первого зама Владимира Караманова. Сергей Соболев в свою очередь был замечен в схемах с участием «дочек» корпорации. По данным источников издания, процедура банкротства «Екатеринбургского виншампанкомбината» могла быть запущена с целью получить контроль над последним заводом по производству алкогольной продукции в Свердловской области.

Виктор Вергилес
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров