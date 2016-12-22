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22 декабря 2016
12:56  22 декабря 2016 19

США продали Украине нелетающие беспилотники

RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Американские беспилотники оказались бесполезны для украинских военныхФото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинские военные остались недовольны полученными от США беспилотниками. Советник начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины Натан Хазин заявил: если бы этот вопрос зависел от него, то он бы вернул американцам все дроны.

«С самого начала это было неправильное решение — использовать эти беспилотники», — цитирует Хазина «Национальная служба новостей».

Как выяснилось, все беспилотники, переданные США Украине, являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, из-за короткого срока работы батареи беспилотников не справляются со своей основной задачей — разведкой позиций противника.

Речь идет о 72 аналоговых мини-беспилотниках Raven RQ-11B компании AeroVironment. По словам Хазина, они стоили Украине миллионы долларов, но оказались совершенно бесполезны для применения на передовой. Он подчеркнул, что уязвимость этих беспилотников позволяет врагу вычислить украинские военные позиции, пишет «Газета.Ru».

Аналоговые беспилотники относятся «к каменному веку развития» подобной техники, это «дешевые и одноразовые БПЛА», отмечает директор одной из программ Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис. Его слова приводит РИА «Новости».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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