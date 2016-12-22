13:40 22 декабря 2016 22

Депутат Тюменской гордумы Александр Чепик принял участие в митинге у здания местной администрации Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Перед последним в 2016 году заседанием гордумы Тюмени противники повышения стоимости проезда в общественном транспорте провели митинг у здания администрации города. У мэрии собралось около 50 протестующих во главе с депутатом областной Думы Тамарой Казанцевой. Они требовали отменить повышение стоимости проезда с 1 января 2017 года с 22 до 25 рублей и отказаться от ввода ограничения на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров в количестве 44 поездок в месяц.

Кроме Казанцевой, перед протестующими выступили депутат гордумы Александр Чепик и лидер местного отделения РКРП Александр Черепанов. Как заявил «URA.Ru» Чепик, коммунисты и общественники продолжат сбор подписей против непопулярных нововведений.

Митингу у городской администрации предшествовал скандал, который разразился при обсуждении резонансного для Тюмени вопроса о льготах для пенсионеров на проезд в общественном транспорте. По предложению замглавы администрации Тюмени Максима Афанасьева с 1 января 2017 года пенсионеры будут иметь право на 44 бесплатные поездки в месяц, включая дачные маршруты, вне зависимости от времени года. Чиновник рассказал депутатам, что 70% городских пенсионеров, по данным автоматического мониторинга, при пользовании льготным проездом укладываются в этот лимит.