13:51 22 декабря 2016 5

Сергей Комяков (слева) заявил, что передает КСП в надежные руки Алексея Лошкина Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Законодательное собрание Челябинской области утвердило отставку председателя Контрольно-счетной палаты региона Сергея Комякова и назначило новым председателем КСП Алексея Лошкина — его кандидатуру внес губернатор Борис Дубровский. На этой же сессии, в четверг, 22 декабря, в состав палаты был введен новый аудитор, подполковник внутренней службы Марина Горбачева, передает корреспондент «URA.Ru».

До сессии с с утра состоялось заседание бюджетного комитета ЗСО, где были рассмотрены все вопросы, связанные с КСП. Спикер Заксобрания, председатель комитета Владимир Мякуш, не скрывал печали от того, что Сергей Комяков покидает госслужбу. Председателю Контрольно-счетной палаты 15 января исполняется 65 лет, это предельный возраст для нахождения на госдолжности.

1/4 Спикер ЗСО Владимир Мякуш высказал немало теплых слов в адрес Сергея Комякова Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

«Это грустное событие. Я считаю Сергея Львовича товарищем и другом! — эмоционально говорил Мякуш. — Мы дружим и работаем вместе уже много лет, со времен ЧМЗ. А под его руководством палата вышла на качественно новый уровень».

Руководитель КСП и председатель ЗСО действительно знакомы со времен работы в Металлургическом районе Челябинска — Комяков трудился на ЧМК, а Мякуш — в «Челябметаллургстрое». С 2005 по 2009 год Сергей Комяков был председателем гордумы Челябинска, затем занимал должность первого вице-мэра, с 2010-го по январь 2016 года трудился на посту первого вице-губернатора.

«Ну что же так печально-то! — не выдержал Комяков, выслушав Мякуша. — Это нормально, предельный возраст. Я за то, чтобы уступать дорогу молодым. Поэтому прошу, чтобы вы поддержали Алексея Лошкина!»

К Алексею Лошкину у депутатов особых вопросов не возникло. Его биография известна — ГУ МВД, главное контрольное управление правительства области, исполком «Единой России». Правда, депутат ЗСО Сергей Евстигнеев поинтересовался темой диссертации Лошкина. «Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия налоговым преступлениям», — ответил тот.

1/4 Алексей Лошкин заступит на новую должность 17 января Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

После заседания комитета Сергей Комяков рассказал «URA.Ru», что останется в Челябинске, «будет работать, хотя и не на госслужбе». Также он собирается продолжить партийную деятельность — Комяков входит в региональный политсовет «ЕР».

Что касается нового аудитора, то ставка в КСП стала вакантной из-за того, что действующему аудитору Любови Эргашевой исполнилось 65 лет. Ее место займет начальник центра финансового обеспечения ГУ МВД по региону, подполковник внутренней службы Марина Горбачева.

Уже на сессии Заксобрания Сергей Комяков поблагодарил всех за совместную работу. В КСП он проработает до 16 января. 17 января на должность заступит Алексей Лошкин. Владимир Мякуш пожелал ему столь же строго следить за расходами областного и муниципальных бюджетов, как это делала Комяков.