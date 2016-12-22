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22 декабря 2016
13:53  22 декабря 2016 2

К российским послам могут приставить спецназовцев

Бунт в колонии ГУФСИН (Архив 2007). Челябинск, оцепление, спецназ гуфсин
Послов могут охранять бойцы спецназаФото: Вадим Ахметов © URA.Ru
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В Турции убит российский посол
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В Госдуме предложили защитить российских послов с помощью спецназа. С инициативой выступил депутат Иван Сухарев, который уже направил свои предложения в МИД и МВД.

По мнению парламентария, спецназовцы должны защищать послов в тех странах, где дипломатам может грозить опасность. В частности, Сухарев выделяет государства, где на уровне правительства идет антироссийская пропаганда, сообщает «Газета.Ru».

«Достаточно посмотреть, кто радовался гибели Андрея Карлова, — отметил депутат. — Есть страны, в которых по ряду причин просто небезопасно — там идет война или действуют террористические организации».

Поводом для такого предложения стало убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Его застрелил бывший полицейский Мерт Алтынташ, который по данным властей Турции был связан со сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (организация FETO).

Ранее президент России Владимир Путин признал, что дипломатов необходимо охранять не только на территории посольств.

Нина Калинина
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