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22 декабря 2016
15:12  22 декабря 2016 15

Путин простился с убитым послом Карловым

Посольство Бельгии. Москва, цветы, розы, мемориал, свечки
Владимир Путин принес на прощание с послом темные розыФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
В Турции убит российский посол
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Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым. Траурные мероприятия проходят в главном здании МИД России.

Владимир Путин возложил к гробу убитого посла букет темных роз, затем глава государства выразил соболезнования вдове и сыну Андрея Карлова, сообщила «Национальная служба новостей».

По информации, размещенной на официальном сайте Кремля, на церемонии прощания присутствовали премьер Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также глава МИД Сергей Лавров.

Высокопоставленный дипломат был убит выстрелом в спину на фотовыставке, проходившей в Анкаре 19 декабря. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

Нина Калинина
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