В Кремле отреагировали на требование отменить Кубок мира по биатлону в Тюмени

15:42 22 декабря 2016 6

Тюмень могут лишить Кубка мира по биатлону Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Россия отвергает любые обвинения в господдержке допинга, но для выстраивания эффективной антидопинговой системы она будет сотрудничать с международными спортивными организациями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной отмене этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Песков напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин потребовал обратить внимание на выстраивании эффективной новой системы по недопущению использования допинга и важность полного взаимодействия с международными организациями. Слова официального представителя Кремля приводит «Федеральное агентство новостей».

Ранее Великобритания, Чехия и Норвегия объявили бойкот состязаниям в Тюмени, писала «Газета.Ru». 22 декабря, в четверг, ожидается решение IBU относительно дисквалификации сборной России в полном составе в том случае, если Федерация примет на веру данные из доклада эксперта WADA Макларена, а также о возможности переноса этапа Кубка мира из России в другую страну.