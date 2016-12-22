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22 декабря 2016
Главные новости 
15:42  22 декабря 2016 6

В Кремле отреагировали на требование отменить Кубок мира по биатлону в Тюмени

Чемпионат Европы по биатлону. Тюмень, биатлон
Тюмень могут лишить Кубка мира по биатлонуФото: Николай Бастриков © URA.Ru
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Кубок мира по биатлону в Тюмени под угрозой
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Россия отвергает любые обвинения в господдержке допинга, но для выстраивания эффективной антидопинговой системы она будет сотрудничать с международными спортивными организациями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной отмене этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Песков напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин потребовал обратить внимание на выстраивании эффективной новой системы по недопущению использования допинга и важность полного взаимодействия с международными организациями. Слова официального представителя Кремля приводит «Федеральное агентство новостей».

Ранее Великобритания, Чехия и Норвегия объявили бойкот состязаниям в Тюмени, писала «Газета.Ru». 22 декабря, в четверг, ожидается решение IBU относительно дисквалификации сборной России в полном составе в том случае, если Федерация примет на веру данные из доклада эксперта WADA Макларена, а также о возможности переноса этапа Кубка мира из России в другую страну.

Нина Калинина
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