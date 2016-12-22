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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
15:48  22 декабря 2016 13

Мэрия Екатеринбурга выступит на довыборах в гордуму против «Единой России»

Первое организационное заседание нового состава Избирательной комиссии Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир
Тунгусов хочет отомстить новому лидеру "Единой России" в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга Игорю ВолодинуФото: Анна Майорова © URA.Ru

Екатеринбургские чиновники поддержат в марте 2017 года на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу по округу №14 кандидата от ЛДПР Владимира Смирнова. Как сообщили «URA.Ru» сразу несколько осведомленных источников, соответствующие указания уже получил глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников. Смирнов уже активно посещает все организованные районной администрацией мероприятия и вскоре значительно повысит свою активность.

Инсайдеры сообщают, что договоренность с ЛДПР достигнута при участии первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Они напоминают, что у Тунгусова идет многолетний конфликт с новым секретарем Орджоникидзевского районного отделения «Единой России», депутатом Заксобрания Игорем Володиным.

Володин до сентября 2016 года был депутатом Екатеринбургской городской думы по округу №14. Довыборы объявлены в связи с его избранием в областной парламент. До мая прошлого года Володин активно критиковал Владимира Тунгусова, занимавшего в то время пост заместителя сити-менеджера города. «Скорее всего, Тунгусов намерен отомстить Володину. Показать, что после его прихода на пост секретаря райотделения „ЕР“, орджоникидзевские единороссы оказались не в состоянии одерживать победы на выборах».

Игорь Володин пояснил «URA.Ru», что в любом случае районная ячейка «Единой России» выдвинет для участия в довыборах своего кандидата. Решение, кто им станет, будет принято в ходе праймериз.

Координатор регионального отделения ЛДПР Данил Шилков назвал сведения о договоренности либерал-демократов с Владимиром Тунгусовым ложными: «Их кто-то специально запускает, чтобы нас дискредитировать. Никаких договоренностей с представителями региональных властей нет и быть не может, потому что наше руководство находится в Москве».

Получить комментарий в администрации губернатора не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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