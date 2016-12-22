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22 декабря 2016
15:55  22 декабря 2016 2

В Кремле автора скандального материала про российского посла назвали невменяемым

Путин. Архив, песков дмитрий
Песков жестко высказался в адрес журналистаФото: Александр Мамаев © URA.Ru
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Материал, подобный опубликованному New York Daily News тексту об убийстве российского посла Андрея Карлова, мог написать лишь человек с извращенным пониманием того, «что такое хорошо, а что такое плохо». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Вы знаете, очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую — полностью невменяемых, с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо», — приводит слова Пескова «Газета.ру». Представитель Кремля добавил: он не думает, что такие люди, «к коим безусловно относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний и хотя бы какой-то памяти».

Ранее стало известно, что МИД России потребовал извинений от главного редактора американского издания New York Daily News за статью, которая содержит «оправдание действий террориста», убившего посла России в Турции Андрея Карлова. Автор материала сравнил Карлова с послом Третьего рейха. Позже автор статьи Герш Кунтцман ответил на критику Захаровой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что американское СМИ, разместившее этот текст, «публично поддерживает терроризм», писало «Федеральное агентство новостей».

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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