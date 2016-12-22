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22 декабря 2016
16:48  22 декабря 2016 16

Россия заплатит долг СССР в 125 млн долларов несуществующей стране

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Россия платит долги СССРФото: Pixabay

Задолженность Советского Союза перед единой Социалистической Федеративной Республикой Югославия заплатит Россия. Правительство готово выделить 125 млн долларов властям Боснии и Герцеговины.

Как сообщается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации, деньги государства будут перечислены в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения, пишет «Газета.Ru».

Указывается, что 72,6 млн долларов получит Федерация Боснии и Герцеговины, 36 млн — Сербия и почти 4 млн долларов самоуправляемый округ Брчко. Еще 12 млн страны бывшей Югославии используют на нужды общегосударственных органов власти.

Правительство рассчитывает, что после этого власти Боснии и Герцеговины откажутся от каких-либо финансовых требований к России.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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