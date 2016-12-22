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22 декабря 2016
21 декабря 2016
17:07  22 декабря 2016 2

Перестройка Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС начинается

Под объекты международных мероприятий отвели пять гектаров в центре мегаполисаФото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Первым из объектов будущего саммита ШОС и БРИКС в Челябинске будет спроектирован общественно-деловой центр. Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский 22 декабря, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе главы региона.

Знаковый объект появится в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс. Как сообщил вице-мэр Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Слободской, здесь подготовлены под застройку пять гектаров земли, которые будут предложены инвесторам. «Нужно завершить подготовительные работы и переводить их в практическую плоскость. При этом должны быть учтены и использованы результаты прошедшего недавно архитектурного конкурса», — добавил Дубровский.

Также участники совещания затронули тему реконструкции набережной реки Миасс и благоустройства прилегающей территории. Появление там Сквера искусств станет предметом следующей встречи, которая назначена на январь.

Речь на совещании зашла и о реконструкции набережной реки Миасс
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Шумов
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