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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
18:54  22 декабря 2016 2

Ямальские власти восстановили стада, вымершие от сибирской язвы

Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, олени
Оленей для тундровиков закупили у частников и в муниципальном предприятииФото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
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Сибирская язва зверствует на Ямале
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Ямальские власти отчитались о том, что стада, пострадавшие от сибирской язвы, восстановлены. Животные закуплены у МОП «Ярсалинское» и частников. На это из бюджета было выделено 36 млн рублей.

В пресс-службе правительства округа напомнили, что 45 семей потеряли более 2400 оленей. Вспышка сибирской язвы произошла летом 2016 года. Официально от инфекции погиб один ребенок.

«В племенном хозяйстве МОП „Ярсалинское“ закуплено 110 ведущих голов, остальные животные приобретены у оленеводов-частников. На сегодняшний день все тундровики обеспечены тем количеством оленей, которое они имели до трагических событий уходящего года», — сказали в правительстве Ямала.

Через Фонд «Сотрудничество Ямала» северяне направили в поддержку тундровиков порядка 65 млн рублей.

Ранее из резервного фонда на приобретение новых жилищ для оленеводов выделялось 90 млн рублей.

Юлия Фролова
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