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23 декабря 2016
22 декабря 2016
09:25  23 декабря 2016 0

Сами не справились. Власти Турции просят Apple разблокировать iPhone убийцы российского посла

Бар. Нижневартовск, телефон, айфон, iphone
Полиция турции не смогла самостоятельно разблокировать iPhone 4s убийцы Андрея КарловаФото: Александр Елизаров © URA.Ru
новость из сюжета:
В Турции убит российский посол
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Полиция Турции обратилась к компании Apple с просьбой помочь разблокировать iPhone 4s Мевлюта Мерта Алтынташа, который на фотовыставке в Анкаре застрелил российского посла Андрея Карлова. Телефон террориста оказался заблокирован четырехзначным пин-кодом, и все попытки снять блокировку пока не увенчались успехом.

Смартфон был найден среди личных вещей преступника, ликвидированного полицейскими при перестрелке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание MacReports. Россия уже предложила свою помощь во взломе смартфона террориста, однако в Турции хотят еще получить ответ от Apple. Между тем, компания пока никак не ответила на запрос Турции, по мнению MacReports, это может свидетельствовать о нежелании компании помогать.

Ранее полицейские провели распечатку звонков с телефона Алтынташа и смогли установить, что около десятка его знакомых использовали программу ByLock, с помощью которой обычно обмениваются зашифрованными сообщениями члены организации мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена. Ранее о связи убийцы с этой организацией заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Если ответ от Apple не поступит, то Россия готова отправить в Турцию группу специалистов, которая займется смартфоном преступника.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии российской фотовыставки. Экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил в него 11 раз, спустя минуту полицейские застрелили убийцу.

Нина Калинина
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