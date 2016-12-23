Свердловский «Меценат года» осужден на 10 лет за убийство

10:16 23 декабря 2016 0

Председатель Заксобрания области Николай Воронин вручает Олегу Воронову сертификат "Меценат года" Фото: n-tura.ru

Предприниматель из Нижней Туры приговорен к 10 годам в колонии строгого режима, а также выплате 1 миллиона рублей двум малолетним дочерям убитого им предпринимателя.

«Олег Воронов признан судом в убийстве», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Напомним, 9 марта 2016 года предприниматель Олег Воронов, директор ООО «Ветеран», позвонил 42-летнему предпринимателю Дмитрию Титовцу и потребовал, чтобы тот приехал к нему на разговор. Титовец отказался.

Убитый Титовец с женой Фото: Соцсеть

В восемь часов утра Ворноов, будучи пьяным, сам приехал на такси на пилораму, где работал Титовец. Когда Дмитрий подошел к машине, Воронов прямо из салона выстрелило ему в живот из своего карабина «Сайга».

Таксист начал отъезжать, но потом остановился, Воронов вышел из машины и еще дважды выстрелил в грудь Титовцу. После этого Воронов поехал в полицию и сдался. Пострадавший спустя двое суток умер в больнице. Причина расправы так до сих пор и не озвучена.

По решению судьи Воронову был назначен домашний арест, а на кануне вынесен приговор.

В 2010 году директор ООО «Ветеран» Олег Воронов был признан «Меценатом года». А в 2013 году он являлся членом местной общественной палаты и проводил приёмы граждан.