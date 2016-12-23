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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
10:28  23 декабря 2016 0

Замерзшие на трассе Ямала грузовики разъехались

Машины прогрели и отправили в рейсфото - пресс-служба МЧС Ямала
новость из сюжета:
Дальнобойщики застряли на ямальской трассе из-за морозов
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На Карамовском посту на въезде на Ямал ликвидировано скопление автомобилей. Все грузовики, застрявшие на несколько дней на трассе, убыли к месту назначения. Смогли решить технические проблемы и водители тех машин, у которых отказала техника из-за сильных морозов. Об этом «URA.Ru» сообщили в пресс-службе МЧС Ямала. Движение в пятницу, 23 декабря, на трассе не затруднено.

По данным на 10 часов вечера 22 декабря на посту еще оставались четыре большегрузых автомобиля. Водители этого транспорта находились в пункте временного размещения в Ноябрьске. На объекте оставались спасатели и представители мэрии нефтяной столицы.

Пробка из грузовых автомобилей образовалась несколько дней назад (некоторые водители стояли с воскресенья). Из-за морозов у людей отказывала техника, кроме того, дальнобойщики не рисковали отправляться далее из-за непредсказуемого поведения топлива и машин. Некоторые водители обвинили экстренные службы в отсутствии помощи.

Главной претензией было взимание средств за привезенное топливо (люди не глушили двигатели машин и тратили очень много дизтоплива), дорогое питание и отсутствие бесплатной техники для обогрева фур. Общественники и правозащитники осудили водителей, которые отправились в рейс на Крайний Север в такую погоду и потребовали бесплатного топлива. Дальнобойщиков поддержали граждане и коллеги из других регионов, которые перечисляли людям средства на карточки и приносили еду.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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