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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
10:38  23 декабря 2016 0

В Югре мужчина попал под поезд. ФОТО

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, железная дорога, депо, станция екатеринбург пассажирский, пассажирский поезд
В ХМАО ЧП на железной дороге (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Сургуте мужчина попал под поезд. Медикам не удалось спасти потерпевшего.

По предварительной информации, вахтовик попытался зацепиться за поручень уходящего поезда, который выполнял рейс Новый Уренгой — Казань, сообщает «К-Информ». Однако мужчина сорвался и упал под колеса транспортного средства. Медики не смогли спасти пострадавшего, лишившегося конечностей. Очевидцы уточняют, что мужчина якобы был пьян и хотел уехать без билета, но его не пустили в поезд.

Дозвониться до пресс-службы Сургутского региона обслуживания СвЖД не удалось. Начальник отдела по работе со СМИ СвЖД Оксана Буторова сообщила «URA.Ru», что не владеет данной информацией. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте пока отказались комментировать ситуацию.

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Фото: «К-Информ»

Наталья Борисова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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