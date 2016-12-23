10:38 23 декабря 2016 0

В ХМАО ЧП на железной дороге (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Сургуте мужчина попал под поезд. Медикам не удалось спасти потерпевшего.

По предварительной информации, вахтовик попытался зацепиться за поручень уходящего поезда, который выполнял рейс Новый Уренгой — Казань, сообщает «К-Информ». Однако мужчина сорвался и упал под колеса транспортного средства. Медики не смогли спасти пострадавшего, лишившегося конечностей. Очевидцы уточняют, что мужчина якобы был пьян и хотел уехать без билета, но его не пустили в поезд.

Дозвониться до пресс-службы Сургутского региона обслуживания СвЖД не удалось. Начальник отдела по работе со СМИ СвЖД Оксана Буторова сообщила «URA.Ru», что не владеет данной информацией. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте пока отказались комментировать ситуацию.