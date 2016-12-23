10:44 23 декабря 2016 0

На встречу с Путиным придет рекордное число журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

На итоговую пресс-конференцию президента Владимира Путина в этом году аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных СМИ — 1 437 журналистов. Общение главы государства с прессой начнется в полдень, 23 декабря.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия 24» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Кремль решил до последнего сохранять интригу: место проведения встречи с прессой пока не названо. Ранее пресс-конференции проходили в 14-м корпусе Кремля и в Центре международной торговли, напоминает портал «Дни.ру».

Эксперты считают, что в 2016 году пресс-конференция может стать одной из самых ярких и важных. Уходящий год ознаменовался победой «Единой России», победой Дональда Трампа на выборах в США, выходом Британии из ЕС, кризис с мигрантами, терактами в Европе, убийством российского посла в Турции.

Большинство россиян хотели бы задать президенту вопрос, касающийся темы кризиса в стране и падения доходов населения (58%). 15% респондентов задали бы Владимиру Путину вопрос, касающийся коррупционных скандалов. 7% граждан волнует тема повышения пенсионного возраста и ход пенсионной реформы. 6% россиян задали бы вопрос по ситуации на Украине, 2% — по ситуации в Сирии. 17 декабря опрос провел «Рамблер/новости», в не м приняли участие более 17 тысяч человек.

Впервые пресс-конференция Владимира Путина прошла в 2001 году. Поводом для нее послужило огромное количество заявок от журналистов на интервью с российским лидером, встреча продлилась всего полтора часа. Сам глава государства называет встречи с журналистами хорошей традицией. По его мнению, «руководитель никогда не должен уклоняться от ответственности, никогда не должен принимать волюнтаристских решений и никогда не должен отрываться от жизни рядовых граждан».

На первой встрече Владимир Путин говорил в основном о работе правительства и Госдумы, состояния Военно-морского флота, о военной реформе. В 2002 году Владимиру Путину пришлось отвечать на вопросы, касающиеся коррупции, региональной политики, вступления России в ВТО, расширения НАТО, ситуации в Чеченской республике. Тогда он отметил, что хорошо знает жизнь народа. По его словам, он занимает президентскую резиденцию всего два года, но почти 30 лет прожил в коммунальной квартире Ленинграда.

В 2008 году Владимир Путин много говорил о выборах и подводил итоги своего очередного президентского срока. Именно тогда президент назвал себя «рабом на галерах» и сказал, что ему не стыдно перед гражданами, которые дважды голосовали за него. После возвращения на пост главы государства в 2012 году Владимир Путин отвечал на вопросы о состоянии судебной системы, прямых выборах губернаторов, уголовных делах против оппозиционеров и чиновников, деофшоризации экономики, возвращении зимнего времени. В декабре 2013 года, когда на Украине начала накаляться обстановка, центральной темой встречи Владимира Путина с журналистами, конечно же, стали отношения Москвы и Киева. В 2014 году Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, снова затронул тему конфликта на юго-востоке Украины. Экономический кризис был главной темой встречи журналистов с президентом в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин перенес пресс-конференцию с 22 на 23 декабря из-за участия в церемонии прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым, сообщала «Газета.Ru».