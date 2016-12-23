12:48 23 декабря 2016 0

Полицейские пытались задержать автомобиль наркомана руками Скрин видео Тwitter

Пробив стекло, в аэропорт Казани въехал водитель на автомобиле, следом за ним вбежала полиция. Как пишут в соцсетях, сотрудники ГИБДД преследовали нарушителя на автомобиле пешком и пытались его остановить.

ЧП произошло в Татарстане накануне вечером, 22 декабря. Задержать нарушителя удалось только на улице, когда он пробил стеклянную стену аэропорта. Водитель, как оказалось, был под воздействием наркотиков.

Видео погони за нарушителем по зданию аэропорта выложил в Тwitter Рустем Адагамов, сопроводив ролик записью: «Монтаж всех записей с камер видеонаблюдения в аэропорту Казани. Работа полиции просто аховая, обеспечение безопасности нулевое».

Монтаж всех записей с камер видеонаблюдения в аэропорту Казани. Работа полиции просто аховая, обеспечение безопасности нулевое pic.twitter.com/4ljgVFIm39 — Рустем Адагамов (@adagamov) 23 декабря 2016 г.

«Смотрю покатушки по аэропорту в Казани и недоумеваю: почему полиция была беспечна, почему не заставили водителя включить подсветку телефона?» — иронизирует над видео в соцетях член центрального совета «Партии прогресса» Леонид Волков. Многим ролик тоже показался забавным: «Похоже на шоу Бенни Хилла, если быстро смотреть)))… Это же сиквел — Пес Барбос и необыкновенный кросс!.. Не хватает музыки из деревни дураков».

Однако другие задумались о безопасности, так как на месте наркомана мог оказаться террорист. «А теперь представим, что это какой-нибудь камикадзе с бомбой, а не просто лихач безбашенный… В нормальном мире это должен быть огонь на поражение… Хит 2016 г. Только один вопрос — почему так долго длился беспредел? Вот мне сдается, что в аэропорту Нью-Йорка его бы пристрелили… И это после недавних выступлений на тему, что теракт, подобный берлинскому, в России невозможен! Только в России такое возможно. Уволить надо и ментов и начальника безопасности аэропорта», — возмущены блогеры.

В отношении 40-летнего жителя Набережных Челнов, бывшего сотрудника СОБРа МВД по Татарстану, протаранившего двери здания казанского международного аэропорта и устроившего гонки внутри терминала, возбуждены два уголовных дела по статьям «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества», сообщает «Национальная служба новостей». По предварительным данным, ущерб, причиненный ОАО «Международный аэропорт Казань», превышает 6 миллионов рублей.