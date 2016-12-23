13:18 23 декабря 2016 0

Зам Павла Сидорова пошел на повышение Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

Новый департамент промышленности ХМАО возглавил Василий Дудниченко, пока он будет работать в статусе и. о. директора ведомства. Как сообщили «URA.Ru» в департаменте общественных и внешних связей округа, соответствующее распоряжение подписала глава Югры Наталья Комарова.

Дудниченко, напомним, был первым заместителем вице-губернатора — директора окружного департамента экономического развития Павла Сидорова, к которому у силовиков есть многочисленные претензии.

Правительство Югры реорганизовало департаменты по недропользованию и природным ресурсам и несырьевого сектора экономики. В результате был образован департамент промышленности. В состав ведомства войдут управления промышленной политики, агропромышленного комплекса, туризма, правового и экономического регулирования.