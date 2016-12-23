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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
13:18  23 декабря 2016 0

Опальный вице-губернатор ХМАО лишился первого заместителя

Пресс-подход Сидоров. Ханты-Мансийск., сидоров павел
Зам Павла Сидорова пошел на повышениеФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Новый департамент промышленности ХМАО возглавил Василий Дудниченко, пока он будет работать в статусе и. о. директора ведомства. Как сообщили «URA.Ru» в департаменте общественных и внешних связей округа, соответствующее распоряжение подписала глава Югры Наталья Комарова.

Дудниченко, напомним, был первым заместителем вице-губернатора — директора окружного департамента экономического развития Павла Сидорова, к которому у силовиков есть многочисленные претензии.

Правительство Югры реорганизовало департаменты по недропользованию и природным ресурсам и несырьевого сектора экономики. В результате был образован департамент промышленности. В состав ведомства войдут управления промышленной политики, агропромышленного комплекса, туризма, правового и экономического регулирования.

Наталья Борисова
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