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23 декабря 2016
22 декабря 2016
14:10  23 декабря 2016 0

Суд Екатеринбурга арестовывает барда Александра Новикова. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Александр Новиков после допроса в ГСУ МВД России по Свердловской области. Екатеринбург, новиков александр
Следствие требует поместить его под домашний арестФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Уголовное дело компаньона барда Новикова
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В Верх-Исетском суде Екатеринбурга рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения для певца Александр Новикова: следователи требуют поместить его под домашний арест.

Новикова вместе с его другом и компаньоном, экс-замминистра Свердловской области Михаилом Шилимановым обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс». По словам Новикова, он считает себя потерпевшим по этому делу, поскольку вложил в строительство поселка больше, чем все остальные пайщики вместе взятые.

Одновременно с процессом по Новикову суд избирает сегодня и меру пресечения для Шилиманова.

14:13 23.12.2016 Заседание суда по Новикову задерживается из-за того, что судья Витали

14:12 23.12.2016 В здании Верх-Исетского суда Екатеринбурга - толпа народа. Все фойе первого этажа занято журналистами: в суде работают да десятка камер, фотографы, пишущие журналисты.

Андрей Гусельников
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