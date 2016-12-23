14:10 23 декабря 2016 0

Следствие требует поместить его под домашний арест Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения для певца Александр Новикова: следователи требуют поместить его под домашний арест.

Новикова вместе с его другом и компаньоном, экс-замминистра Свердловской области Михаилом Шилимановым обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс». По словам Новикова, он считает себя потерпевшим по этому делу, поскольку вложил в строительство поселка больше, чем все остальные пайщики вместе взятые.

Одновременно с процессом по Новикову суд избирает сегодня и меру пресечения для Шилиманова.

14:13 Заседание суда по Новикову задерживается из-за того, что судья Витали

14:12 В здании Верх-Исетского суда Екатеринбурга - толпа народа. Все фойе первого этажа занято журналистами: в суде работают да десятка камер, фотографы, пишущие журналисты.