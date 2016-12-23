Женщину, травившую сына крысиным ядом, обвиняют в убийстве еще двух детей

15:58 23 декабря 2016 0

Елена травила своих детей крысиным ядом одного за другим Фото: Соцсеть

Следствие считает, что 37-летняя жительница Асбеста Елена К., которую обвиняют в попытке отравления восьмилетнего сына, ранее убила двух других своих детей крысиным ядом.

«По версии следствия, в период с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая умышленно с целью причинения смерти неоднократно совершала действия, направленные на прием ее сыном неустановленного препарата антикоагулянтного действия, интоксикация которым привела к ухудшению его состояния здоровья и последующей смерти ребенка в апреле 2006 года, — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Кроме того, период с ноября 2012 по апрель 2015 годов злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего малолетнего сына, 2012 года рождения, что также привело к гибели ребенка при схожих обстоятельствах». Ранее, напоминают в следственном комитете, в отношении женщины было возбуждено дело по статье «покушение на убийство малолетнего».

Арестована Елена К. была после того, как медики обнаружили, что она травит крысиным ядом своего восьмилетнего сына. Елена регулярно давала ребенку препарат варфарин без назначения врача, содержащий компоненты крысиного яда в дозировке, тридцатикратно превышающую допустимую. На допросе она призналась, что устала лечить ребенка и захотела убить мальчика.

Когда женщину поймали фактически за руку при попытке убить сына, выяснилось, что у нее до этого один за другим умерли трое детей и мать. У всех детей Елены был один диагноз — атипичный гемолитико-уремический синдром (АГУС) — это редкое системное угрожающее жизни заболевание.

Были назначены эксгумации. По итогам следствие пришло к выводу, что по крайней мере двое детей умерли не своей смертью, а были отравлены матерью.