17:12 23 декабря 2016 0

Журналистам с Ямала удалось задать вопрос президенту во время пресс-конференции Фото: скрин телеэфира

Президент Владимир Путин заявил, что изъятие части налогов у регионов Тюменской области в пользу более бедных субъектов — это правильное решение. Ямалу он напомнил, что нефть и газ являются общенациональными ресурсами. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, в ответ на вопрос ямальских журналистов, передает корреспондент «URA.Ru».

«Сейчас происходит изъятие части налогов у регионов-доноров в пользу менее успешных соседей. Конечно, помощь это хорошо. Иждивенчество — плохо. На ваш взгляд, такая помощь должна быть постоянной или временной?» — спросила журналист «Север-пресс» из Салехарда Лилия Горохова.

Речь идет о том, что с 1 января 2017 года на федеральный уровень будет передан один процент налоговой ставки по налогу на прибыль организаций.

Журналист издания также задала еще один вопрос — о начале строительства Северного широтного хода. Президент связал обе темы и обратил внимание на то, что и сам ЯНАО иногда нуждается в помощи. В том числе, и когда речь заходит о строительстве железной дороги, которая предусмотрена проектом СШХ.

«Практика Минфина, которая называется выравнивание доходов регионов — является правильной. Если какой-то из регионов получает сверхдоходы исходя из наличия в этом регионе природных ресурсов, то мы должны помнить, что это общенациональные природные ресурсы. И все граждане РФ, где бы они ни проживали, должны пользоваться одинаковыми правами. Это можно обеспечить, только добиваясь соответствующих доходов региональных бюджетов. Перераспределение, чтобы подтолкнуть развитие регионов, необходимо. Вы правы, что это не должно вести к иждивенчеству. Нужно поощрять регионы к увеличению собственных доходов. Мы стараемся и будем продолжать это делать», — заключил глава государства.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин сказал, что отдавать миллиарды (по официальным данным, порядка трех млрд рублей из бюджета округа) «немного обидно». Но раз это необходимо, то регион справится с недоимкой.