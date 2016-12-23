17:16 23 декабря 2016 0

Сергей Руденко готов напомнить перевозчикам о соглашении Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Глава Кургана Сергей Руденко готов вызвать городских перевозчиков на переговоры в случае, если они массово заявят о повышении тарифа на проезд в автобусах. Об этом он заявил в пятницу, 23 декабря, на итоговой пресс-конференции.

Руденко напомнил, что в прошлом году администрация заключила соглашение со всеми перевозчиками Кургана, в котором оговаривалась и стоимость проезда. «В рамках этого соглашения перевозчик, выполняя все функции, получает доплату за льготников в размере четыре рубля из городского бюджета. Если будут массовые обращения по тарифу, то в рамках соглашения мы сядем за круглый стол с перевозчиками и будем разговаривать о сохранении гарантии», — заверил он.

Пока лишь один перевозчик уведомил администрацию города о повышении тарифа на 2 рубля. Согласно законодательству тарифы на перевозку пассажиров в Кургане нерегулируемые, то есть перевозчики в праве самостоятельно поднимать цену на свои услуги. В бюджете города на 2017 года средства на льготные перевозки граждан предусмотрены в прежнем объеме.