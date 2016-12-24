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24 декабря 2016
23 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
17:42  23 декабря 2016 12

Путин пообещал спасти «свердловский Донбасс». «Жаль, что руководство самоустраняется от таких вопросов»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президент Путин послал неприятный сигнал свердловским властямФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Большая пресс-конференция президента Путина в 2016 году
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Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос екатеринбургского журналиста Максима Румянцева о судьбе отрезанного от внешнего мира свердловского поселка Серебрянка.

Румянцев сообщил, что в находящийся в 55 километрах от Нижнего Тагила поселок уже больше года практически невозможно добраться на автомобиле. Единственную дорогу к нему размыло паводком. Уральские СМИ окрестили Серебрянку «Донбассом в центре Свердловской области»: в середине октября 2015 года на полках магазина в поселке, отрезанном от «большой земли», закончился хлеб. В конце концов жители Серебрянки при помощи нескольких предприятий взялись самостоятельно ремонтировать свою «дорогу жизни».

К решению проблемы подключались силовые структуры. Несмотря на это, дорога находится в ненормативном состоянии по сей день.

Путин довольно жестко отреагировал на эту ситуацию: «Обращу на это внимание губернатора, он, надеюсь, отреагирует совместно с местными властями. Это недопустимо. Жаль, что местное руководство, в том числе региональное, самоустраняется от решения подобных вопросов. Люди, где бы они ни жили, должны пользоваться благами цивилизации».

Константин Джултаев
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