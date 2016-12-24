18:30 23 декабря 2016 11

Сносить башню слишком дорого Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Недостроенная телебашня в Екатеринбурге не будет снесена. Единственный потенциальный инвестор — «Атомстройкомплекс» — разработал концепцию развития квартала, там может быть размещено 120 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

Если одобрят именно этот вариант использования четырех гектаров земли в центре города, то «Атомстройкомплекс» готов взяться за реализацию. Башню ждет приспособление: самого объекта — как символа города, а земли прямо под ней — как паркинга. «Общественность против сноса», — сказал глава компании Валерий Ананьев, отвечая на вопрос журналиста «URA.Ru», зачем «Атому» такой сложный и дорогой проект.

На территории рядом с башней, согласно концепции, «Атомстройкомплекс» готов разместить до 120 тысяч квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости. Но одновременно глава компании уточняет, что надо проложить одну дорогу, реконструировать еще две и несколько мостов, привести в порядок паркинги, которые находятся на улице Декабристов, восстановить памятники архитектуры и облагородить прилегающие к башне территории. Одной компании такое сделать не под силу. «Надо разделить, у кого какие обязательства, теоретически реализовать проект можно. Это не совсем авантюра», — пояснил Ананьев.

Концепция «Атомстройкомплекса» предполагает консервацию самой башни и его дальнейшее приспособление — как некий символ. «Против сноса башни выступает общественность. Кроме того, такие работы очень дороги», — объяснил Ананьев. «Возможно, ее лучше оставить как символ для остальных поколений. Ведь есть уже примеры, когда башню использовали не по назначению, где она служит таким элементом притяжения — это и Дюссельдорф, и Монреаль. Они не используются по прямому назначению, но вокруг современный район для современных людей, пользующийся спросом». Валерий Михайлович рассказал, что в планах есть и использование земли прямо под основанием башни. На квадрате 100 на 100 метров может появиться паркинг для машин. Пока в АСК нет расчетов, сколько надо средств для реализации проекта.

Рассказал Валерий Михайлович и о подоплеке начала работы компании над проектом. «Скажу честно, нам не нужна телебашня, — рассказывает Валерий Ананьев. — Просто нас пригласил председатель правительства Денис Паслер, сказав, что башня стоит и надо что-то с ней делать, бюджету очень дорого ее содержать». Ананьев отметил, что «Атомстройкомплекс» не подсчитывал, во сколько может обойтись проект.

Телебашня — один из самых известных недостроев области. Ее возведение было прекращено в 1992 году. Объект был передан на баланс региона в 2013 году, за него региональный бюджет заплатил федеральному около 500 млн рублей. В последние несколько лет выдвигались самые разные идеи о новом предназначении телебашни, но в нынешних экономических условиях работы по приспособлению объекта высотой 220 метров слишком затратны.

Планы по приватизации объекта появились летом 2016 года. Правительство Свердловской области, напомним, оценило участок с телебашней в 640 млн рублей. Сама недостроенная башня стоит 55 млн рублей, а участок рядом с ней — 574,3 млн рублей, площадь земли при этом составляет около 5 га (4,8 гектара). Стоимость участка земли, таким образом, составляет более 119 млн за гектар. Ранее «URA.Ru» рассказывало, что именно «Атомстройкомплекс» является единственным претендентом на башню. В декабре стало известно, что правительство Свердловской области выставит объект на торги, но инвестору не будет выдвигаться условие обязательного сохранения телебашни.