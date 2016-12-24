Уральские ВИПы открыли в Екатеринбурге новый спортивный объект. ФОТО

18:33 23 декабря 2016 12

Оценить обновленный корт пришли десятки людей Фото: Анна Майорова © URA.Ru

В Екатеринбурге прошло громкое открытие реконструированного дворового корта дома по улице Старых Большевиков, 52. Еще три месяца назад эта площадка напоминала свалку, однако по итогам проведения всех работ спортивный объект стал доступен всем местным жителям, рассказал «URA.Ru» управляющий УК ЖКХ Орджоникидзевского района Антон Крылов.

«Корт был в упадническом состоянии. В рамках реконструкции мы отвечали за благоустройство территории, восстановили освещение, залили каток и будем отвечать за его содержание. Это та социальная нагрузка, которую мы считаем своим долгом, — пояснил он. — Здесь не будет никаких замков, все открыто и бесплатно, пусть спортом занимаются все желающие». Работы проводились в сотрудничестве с администрацией Орджоникидзевского района, которая курировала реконструкцию корта.

Ее глава Вячеслав Трапезников, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и гендиректор оборонного завода имени Калинина Николай Клейн прибыли к открытию спортивного объекта, чтобы поздравить жителей района и перерезать красную ленту.

Антон Крылов и сам играет в хоккей. Но стоит на воротах Фото: Анна Майорова © URA.Ru

«Проект „Футбол в каждый двор“ нацелен на то, чтобы создать образцовую спортивную инфраструктуру на самом близком для людей уровне — во дворах. — подчеркнул глава администрации Орджоникидзевского района. — Отдельно хочу поблагодарить управляющую компанию этого двора, которая оказывала серьезное содействие в реконструкции и будет отвечать за эксплуатацию этого сооружения».

Его поддержал и Александр Якоб: «С малых спортивных площадок начинается дорога в большой спорт. Такие площадки — это первый этап к тем высоким достижениям, к которым стремится любой спортсмен». Гендиректор ЗИКа Николай Клейн в свою очередь отметил, что в Орджоникидзевском районе живет большинство сотрудников завода, и пообещал, что предприятие продолжит финансировать реконструкцию дворовых кортов.

Торжественная часть открытия завершилась выступлением юных фигуристок, за которым последовал показательный матч по хоккею детско-юношеского клуба «Комета».