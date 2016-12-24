{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
24 декабря 2016
23 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
18:33  23 декабря 2016 12

Уральские ВИПы открыли в Екатеринбурге новый спортивный объект. ФОТО

Открытие реконструированного дворового корта. Екатеринбург, корт во дворе, хоккеисты, хоккей
Оценить обновленный корт пришли десятки людейФото: Анна Майорова © URA.Ru

В Екатеринбурге прошло громкое открытие реконструированного дворового корта дома по улице Старых Большевиков, 52. Еще три месяца назад эта площадка напоминала свалку, однако по итогам проведения всех работ спортивный объект стал доступен всем местным жителям, рассказал «URA.Ru» управляющий УК ЖКХ Орджоникидзевского района Антон Крылов.

«Корт был в упадническом состоянии. В рамках реконструкции мы отвечали за благоустройство территории, восстановили освещение, залили каток и будем отвечать за его содержание. Это та социальная нагрузка, которую мы считаем своим долгом, — пояснил он. — Здесь не будет никаких замков, все открыто и бесплатно, пусть спортом занимаются все желающие». Работы проводились в сотрудничестве с администрацией Орджоникидзевского района, которая курировала реконструкцию корта.

Ее глава Вячеслав Трапезников, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и гендиректор оборонного завода имени Калинина Николай Клейн прибыли к открытию спортивного объекта, чтобы поздравить жителей района и перерезать красную ленту.

Открытие реконструированного дворового корта. Екатеринбург, крылов антон
Антон Крылов и сам играет в хоккей. Но стоит на воротах
Фото: Анна Майорова © URA.Ru

«Проект „Футбол в каждый двор“ нацелен на то, чтобы создать образцовую спортивную инфраструктуру на самом близком для людей уровне — во дворах. — подчеркнул глава администрации Орджоникидзевского района. — Отдельно хочу поблагодарить управляющую компанию этого двора, которая оказывала серьезное содействие в реконструкции и будет отвечать за эксплуатацию этого сооружения».

Его поддержал и Александр Якоб: «С малых спортивных площадок начинается дорога в большой спорт. Такие площадки — это первый этап к тем высоким достижениям, к которым стремится любой спортсмен». Гендиректор ЗИКа Николай Клейн в свою очередь отметил, что в Орджоникидзевском районе живет большинство сотрудников завода, и пообещал, что предприятие продолжит финансировать реконструкцию дворовых кортов.

Торжественная часть открытия завершилась выступлением юных фигуристок, за которым последовал показательный матч по хоккею детско-юношеского клуба «Комета».

1/7
Торжественная речь была короткой. «Чтобы не морозить детей и участников», — пояснил Вячеслав Трапезников с улыбкой Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров