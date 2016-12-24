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21 декабря 2016
18:41  23 декабря 2016 3

Роспотребнадзор рассказал о ядовитом «Боярышнике» в Перми

Бомжатник Курган, боярышник
В Перми не нашли отравленный "Боярышник"Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В Перми проверили торговые точки, где продают спиртосодержащую продукцию. Пока ядовитого «Боярышника» в городе не нашли.

После массового отравления настойкой «Боярышника» в Иркутске власти Перми организовали рейды по точкам продажи спиртосодержащей продукции. Проверки начались 22 декабря. Чиновники, специалисты Роспотребнадзора и полицейские обошли 41 объект. Они взяли пробы 64-х образцов спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции.

«Завершены исследования по семи образцам продукции, все соответствуют обязательным требованиям», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

От употребления концентрата «Боярышник» в Иркутской области погибли 75 человек. В регионе из-за ЧП введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. В ходе большой пресс-конференции, которую президент РФ Владимир Путин провел в пятницу, 23 декабря, глава государства назвал произошедшее в Иркутске «страшной трагедией», отмечала «Национальная служба новостей».

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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