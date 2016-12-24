Свердловский депутат пошел в Деды Морозы: «Дети были в шоке». ФОТО

20:35 23 декабря 2016 9

Парламентарий преобразился до неузнаваемости Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин решил кардинально сменить имидж, чтобы поздравить детей из неблагополучных семей с Новым годом. 23 декабря парламентарий впервые примерил костюм Деда Мороза.

В офисе движения «Дорогами Добра» Ионина загримировали до неузнаваемости и провели подробный инструктаж. «Я был оленем, — пошутил руководитель движения Валерий Басай. — Дорогу показывал. Сегодня нас очень радостно встретили, не ожидали такой большой компании — дети были в шоке. Дмитрий прекрасно вжился в роль доброго дедушки: песни пел, рассказывал стихи, водил хороводы. Считаю, что это был один из наших лучших Дедов Морозов. Чувствуется, что подготовился».

Перед поездкой Ионина тщательно загримировали Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Депутат признался «URA.Ru», что был поражен встречей с детьми не меньше, чем они сами: «Для меня это первый такой опыт. Честно говоря, очень смущался, особенно при общении с детьми-инвалидами — боялся проводить некоторые виды конкурсов. Детишки тоже были удивлены, особо их разговорить не удавалось. Было видно, что визит принес им очень большую радость, веру в новогодние чудеса, скрасил какие-то непростые моменты».

Как писало «URA.Ru» ранее, объезд семей был организован в рамках благотворительной акции «Елка Желаний» добровольческого движения «Дорогами добра». Письма Деду Морозу написали более 1500 детей-сирот, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей, а в течение всего декабря жители Екатеринбурга собирали для них подарки.