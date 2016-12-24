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24 декабря 2016
23 декабря 2016
22:43  23 декабря 2016 33

Экс-главе таможни Бельянинову вернули деньги и ценности на 100 млн рублей

Деньги, пять тысяч, деньги, рубли
Бывшему руководителю ФТС вернули средства и ценностиФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Бывшему руководителю Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову вернули деньги и ценности, изъятые летом во время обысков. Общая сумма возвращенного имущества — около 100 млн рублей.

О том, что ГУ Следственного комитета РФ вернуло Бельянинову деньги и ценности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, экс-главе ФТС предложили занять несколько «важных должностей». Отмечается, что вскоре Бельянинов может занять одну из них, однако куда именно выйдет экс-глава таможни, не сообщается.

Обыски в доме Бельянинова прошли в июле 2016 года. ФСБ пришла к главе таможни по делу о контрабанде алкоголя, по которому Бельянинов проходил как свидетель. У Бельянинова нашли 9,5 млн рублей, 390 тыс. долларов и 350 тыс. евро, которые он назвал «личными накоплениями».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Бельянинову ничто не мешает продолжить карьеру во властных структурах.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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