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21 декабря 2016
08:30  24 декабря 2016 15

Инсайд! Приближенный к Комаровой политик оставит важный пост

Заседание Правительства ХМАО. 27.11.2014. Ханты-Мансийск., филатов андрей
Филатов считается одним из близких к губернатору Комаровой чиновниковФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Секретарем ханты-мансийского регионального отделения партии «Единая Россия» вновь станет Борис Хохряков. Его первый заместитель Андрей Филатов покинет свой пост. Соответствующее решение будет принято в субботу, 24 декабря, на заседании региональной конференции, сообщил «URA.Ru» источник внутри партийной организации.

«Филатов более не может совмещать одновременно три должности. Он является председателем думского комитета, состоит в совете директоров авиакомпании „ЮТэйр“ и занят на партийной работе. Видимо, устал сидеть на трех стульях сразу и решил сосредоточиться на приоритетных направлениях», — комментирует собеседник агентства.

Андрей Филатов, который является одним из приближенных к губернатору Наталье Комаровой политических игроков, сохранит членство в политсовете партии. Должность замсекретаря югорские единороссы намерены передать Наталье Западновой, которая после длительного периода опалы стремительно поднимается по карьерной лестнице. Также известно, что пост в президиуме оставит за собой мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев.

Получить комментарии Андрея Филатова на момент публикации материала не удалось — политик не отвечает на звонки журналистов по мобильному телефону.

Эльдар Булатов
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