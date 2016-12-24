23:55 23 декабря 2016 1

Команда боксера требует вскрытия пробы Б Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина концентрация запрещенного вещества остарина составила всего 10 пикограмм на миллилитр.

Речь идет о пробе, взятой у спортсмена перед титульным боем, который должен был пройти в Екатеринбурге 17 декабря. Из-за обнаруженного у Поветкина допинга канадец Бермейн Стиверн отказался выходить на ринг с россиянином, вместо него вышел француз Йоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде, однако встреча была уже товарищеской.

«Доза запрещенного вещества в пробе Александра составила 10 пикограмм, это ничтожно малое количество», — приводит ТАСС слова своего источника. Уточняется, что пикограмм равен одной триллионной части грамма.

Глава глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил о запросе на вскрытие допинг-пробы «Б». Он отмечал, что запрещенный препарат мог попасть в организм Поветкина с пищей, либо со спортивным питанием.