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24 декабря 2016
23:55  23 декабря 2016 1

В допинг-пробе Поветкина нашли ничтожно малое количество запрещенного вещества

Взвешивание Александра Поветкина и Бермейна Стиверна. Екатеринбург, поветкин александр
Команда боксера требует вскрытия пробы БФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
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Отмена боя Поветкина-Стиверна в Екатеринбурге
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В допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина концентрация запрещенного вещества остарина составила всего 10 пикограмм на миллилитр.

Речь идет о пробе, взятой у спортсмена перед титульным боем, который должен был пройти в Екатеринбурге 17 декабря. Из-за обнаруженного у Поветкина допинга канадец Бермейн Стиверн отказался выходить на ринг с россиянином, вместо него вышел француз Йоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде, однако встреча была уже товарищеской.

«Доза запрещенного вещества в пробе Александра составила 10 пикограмм, это ничтожно малое количество», — приводит ТАСС слова своего источника. Уточняется, что пикограмм равен одной триллионной части грамма.

Глава глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил о запросе на вскрытие допинг-пробы «Б». Он отмечал, что запрещенный препарат мог попасть в организм Поветкина с пищей, либо со спортивным питанием.

Татьяна Трушина
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