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24 декабря 2016
23 декабря 2016
00:16  24 декабря 2016 27

«Спас Россию от развала». Кадыров заявил, что Путин должен быть президентом и после 2018 года

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Глава Чечни призвал Путина участвовать в выборахФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Большая пресс-конференция президента Путина в 2016 году
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Глава России Владимир Путин обязан участвовать в президентских выборах в 2018 году и выступить на них «всенародным кандидатом». С таким заявлением выступил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

«Владимир Владимирович должен быть нашим всенародным кандидатом на очередных выборах, должен быть Президентом России и после 2018 года, — написал Кадыров в Instagram. — Потому что знаю мнение народа и, потому что Владимир Владимирович обязан принять участие в выборах, ибо это воля россиян, российского народа!»

По словам главы Чечни, в ином случае последствия могут быть непредсказуемыми, если учесть «откровенно враждебные действия США и стран НАТО, которые и не скрывают своих целей превратить Россию в государство не просто третьего, а десятого мира».

Своим сообщением Кадыров прокомментировал ответ Путина на один из вопросов, который президенту задали во время большой пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 23 декабря. Путин заявил, что примет решение об участии в следующих президентских выборах по итогам анализа результатов его пребывания на посту главы государства в рамках настоящего срока, напоминает «Газета.ру».

«Это исключительно правильный подход, верное решение, — пишет Кадыров. — Но Владимир Владимирович пользуется непререкаемым авторитетом в нашей стране и во всем мире. Он сумел вывести страну из глубокого кризиса, в котором она оказалась в девяностые годы, спас Россию от развала, спас от международного терроризма, порожденного Западом и спецслужбами недружественных стран».

Как подчеркивает глава Чеченской республики, президент Путин шаг за шагом добился укрепления обороноспособности, экономики, также очень важно, что достигнуты стабильность и единство в обществе.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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