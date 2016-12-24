10:25 24 декабря 2016 48

Юморист пообещал в 2017 году выступить с двойной отдачей Фото: wikimedia.org

Павел Воля отменил концерт в «городе гопников». Об отмене своих выступлений в Екатеринбурге и Тюмени артист сообщил на своей странице в «Твиттере».

«По вине организаторов концерты в Тюмени и Екатеринбурге отменяются. Сам расстроился очень, — сообщил комик. — Дорогие зрители, вам вернут деньги, а мы проведем эти концерты с другими людьми в другой раз! Простите, что так получилось».

В заключение юморист поздравил уральцев и сибиряков с наступающим Новым годом. Что интересно, Павел Воля назвал тюменцев «томичами» — так называют жителей другого сибирского города, Томска.

В ноябре россиян возмутила шутка, которую Павел Воля отпустил во время своего выступления в Нью-Йорке. Российский комик посмеялся над жителями Екатеринбурга, сравнив их с гопниками.

Как сообщала «Газета.ру», мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал земляков не обращать внимания на пародию юмориста.

«У нас живут достойные, серьезные и думающие люди, — сказал Ройзман о шутке Павла Воли. — Где Екатеринбург и где он? Мы на другом уровне находимся».