Промоутер Поветкина заявил о «большом суде» по делу о допинге

10:45 24 декабря 2016 4

В допинг-пробе Поветкина от 13 декабря не нашли запрещенных веществ Фото: Антон Басанаев © URA.Ru

Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинскй анонсировал суд по делу российского боксера Александра Поветкина, обвиненного в употреблении допинга прямо перед боем в Екатеринбурге. По словам промоутера, разбирательство начнется в 2017 году.

«Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — цитирует «Р-Спорт» Рябинского.

17 декабря Поветкин должен был драться с канадским боксером Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира, по версии WBC. Однако бой был отменен в связи с тем, что допинг-проба от 6 декабря дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

23 декабря СМИ со ссылкой на источники сообщили, что содержание остарина в пробе Поветкина было ничтожно мало — 10 пикограмм на миллилитр. При этом руководитель Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) Маргарет Гудман сообщил, что организация не будет обнародовать концентрацию остарина в пробе российского боксера Александра Поветкина, писала «Газета.ру».

Чуть позднее были опубликованы данные по допинг-пробе за 13 декабря. В этом случае вообще не было обнаружено следов запрещенных веществ, заявлял Андрей Рябинский.