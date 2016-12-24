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24 декабря 2016
10:45  24 декабря 2016 4

Промоутер Поветкина заявил о «большом суде» по делу о допинге

Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа, поветкин александр
В допинг-пробе Поветкина от 13 декабря не нашли запрещенных веществФото: Антон Басанаев © URA.Ru
новость из сюжета:
Отмена боя Поветкина-Стиверна в Екатеринбурге
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Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинскй анонсировал суд по делу российского боксера Александра Поветкина, обвиненного в употреблении допинга прямо перед боем в Екатеринбурге. По словам промоутера, разбирательство начнется в 2017 году.

«Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — цитирует «Р-Спорт» Рябинского.

17 декабря Поветкин должен был драться с канадским боксером Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира, по версии WBC. Однако бой был отменен в связи с тем, что допинг-проба от 6 декабря дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

23 декабря СМИ со ссылкой на источники сообщили, что содержание остарина в пробе Поветкина было ничтожно мало — 10 пикограмм на миллилитр. При этом руководитель Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) Маргарет Гудман сообщил, что организация не будет обнародовать концентрацию остарина в пробе российского боксера Александра Поветкина, писала «Газета.ру».

Чуть позднее были опубликованы данные по допинг-пробе за 13 декабря. В этом случае вообще не было обнаружено следов запрещенных веществ, заявлял Андрей Рябинский.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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